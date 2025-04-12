世界視線：美維持對加徵稅　自殘效果將浮現

美國總統特朗普日前宣布，對未有向美國採取報復行動的國家或地區，將暫緩徵收對等關稅90天，改為徵收10%的基準關稅；惟針對中國的關稅提高至總共145%，對加拿大與墨西哥則維持原有的25%。這項決定，明顯是特朗普無法承受美股持續下跌的壓力，尤其是道指自今年2月從近45,000點，大幅下挫至37,000點水平，但在他頒令後又迅速重回4萬點以上。不過，特朗普很明顯是強行推動全球與中國經濟脫鈎，中美博弈已進入決一死戰階段，沒有回頭路了。

持續針對加拿大亦引發重大反彈。特朗普近日更錯誤指控加拿大偷運芬太尼至美國，毒害美國人民，甚至揚言「吞併加拿大」，引爆加國民憤。對此，加拿大政府已實施一系列反制措施，包括對總值950億加元的美國進口產品加徵關稅，特別針對汽車與工業產品。加拿大總理卡尼雖表達遺憾，但指出，面對美方不合理、不合法且目標錯誤的政策，加方必須回應，同時強調不會胡亂對美國報復，例如未對美國汽車零件徵稅，以保障汽車生產裝配。加拿大外交部長喬美蘭亦表示，美加關係已遭受無法修復的損害。美國對加拿大汽車進口徵稅，已導致約3,600名工人即時失業。

加拿大每年有數百萬計旅客赴美，如今情況急轉直下。根據美國旅遊業界最新估算，加拿大遊客數量預料暴跌逾兩成，遠超預期，對佛羅里達州、緬因州，以及過去滿街加拿大人的拉斯維加斯影響尤甚。業界預計，今年旅遊業將因此損失約43億美元。同時，深受加拿大投資者青睞的地產市場也受影響，加州、亞利桑那及佛羅里達等向來為加國「雪鳥富民」避寒首選的州份，如今卻因治安惡化、通脹飆升及醫療制度問題，使加拿大投資者選擇撤離。

事實上，制裁加拿大對美國供應鏈的傷害會陸續浮現。缺少來自加拿大、總值達126億美元的鋁鐵、能源及藥品供應，將打擊美國民生與生產。更值得關注的是，美國農業高度依賴來自加拿大的肥料，若關稅持續，對美國農業生產的打擊將在今年收成期時顯現。如今相信，特朗普政府還保留一點理智，考慮對加拿大的關稅進一步寬免，否則自殘效應將愈加明顯。事實上，美國對中國商品也嚴重依賴，情況一樣。只有透過談判才能解決。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻