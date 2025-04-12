美國總統特朗普是對華宣戰。香港作為中國的城市，難免受到美國打擊。1950年代韓戰後，美國圍堵中國，香港在英國統治下，因英國之故，可以在美國堵截的情況下，尚有香港商人的走私救國。香港回歸中國，美國已將香港與內地一視同仁，沒有例外。中美之爭，便已把香港的例外廢除。今次關稅戰，香港與內地一起，便要承受合計145%的關稅。事實上，兩國交戰，哪容得一國之地可免受戰火，當初對一國兩制存有不切政治現實的幻想，經此一役，好應重新規劃香港在中國之內的角色，不要一廂情願，以為一國兩制可保香港不受外敵攻擊。

回歸後，香港沒有與時俱進，反與澳門一起成為內地資金逃逸的管道，也造成無根的繁華。中國反貪腐，中國終於對美國的侵蝕反抗，香港與澳門的作用便失。美國也不會容許中國改造香港，為中國服務，因而有撤資與顏色革命。中美之爭中，香港便成前沿陣地，雖然沒有熱戰，但貿易戰、金融戰已戰火連天。香港以為可由亂入治，但中美之爭惡化，單靠香港原來的人才與資源條件，中央的惠港政策給錢而不迫使轉型，《港區國安法》可治亂卻不可能入治。面對美國的打擊束手無策，也讓既得利益者把持政局，抗拒根本性的轉變。145%關稅只是開始，中美之爭會愈演愈烈，香港怎樣求全呢？

香港金融已是中國金融的一部分，備受攻擊，也僅靠內地資金頑抗，沒進取之力。貿易及有關服務，在美國圍堵中國之下，難免崩潰。單單只是空運，難挑大樑。旅遊則是內地旅遊的伸延，自保可以，哪來推動經濟之力？科研應發展，但沒法帶動經濟。特朗普宣布美國進入緊急狀態，香港還在粉飾太平，沒有一點危急之念。由亂入治，卻是進入衰落，香港還是變成中國的負擔。

以一國兩制香港既有的條件，在美國驅趕中國海外人才、企業與資金之際，正好發揮作用，單以教育便可成為替代留學的發展重鎮，只要不以低劣投機心態販賣學位，香港教育體系可吸納眾多原打算留學的學生，把香港變成教育興港，同時推動中國教育改革，擺脫西方奴役，且接上中國友好國家，成為一帶一路中心。教育如此，其他領域亦可發展，就算跨境電商亦可打開一片天地，得益是社會大眾。關鍵是治港的人才有否這樣意願和能力，以及中央治港是要發展抑或只重眼前穩定。