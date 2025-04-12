在中國強力反擊下，美國總統特朗普迅速調整策略，一方面更狠的把對華關稅提升到145%，一方面對75個國家暫緩大幅度增加關稅90天，要讓他們「排隊」和美國商談。特朗普聲稱「人必須學會靈活性變通」，為自己惹的禍，把美國內外經濟搞得嚴重不妙找台階。

然而，特朗普對中國還要加大兇狠，狂加稅之外，又立刻簽發了總統行政命令，指示推進一項提案，包括對任何由中國建造或懸掛中國國旗的船隻，徵收數以百萬美元的港口停泊費用，並對使用中國原產零部件製造的岸邊起重機，以及中國公民擁有的岸邊起重機徵收關稅，對其他貨物裝卸設備徵收關稅，這是中美關稅之戰剛剛開打的外溢事項，今後會愈來愈多和嚴重。對此中國毫不退讓，目前推出了提示中國公民旅遊美國有危險，中國留學生赴美不方便，以及限制美國電影進口等舉措，這些也都是中美關稅戰「外溢」表現，中美工具箱中相信還有更多的工具，今後會一一亮出。

對關稅戰外溢，特朗普是色厲內荏的，其內心是急於看到中國屈服的，他又聲稱和中國領導人關係很好，要和中國領導人對話，相信會和中國達成非常好的協議。他的「身邊人」也表示，希望接到中方電話，然而中方正告山姆大叔，妄圖揮舞關稅大棒、逼迫世界各國打電話認輸的野蠻人，永遠不要指望等到中國的電話，中國會對關稅戰、貿易戰奉陪到底。這即是說，不論這場關稅戰外溢成甚麼戰，中國都會戰鬥到底。

這場關稅大戰，對美國、對中國都是許勝不許敗，因為此乃國運之戰，因特朗普的瘋狂，雙方已撕破了臉。特朗普首度入主白宮時，那場關稅戰雙方還有得談，還能經過艱苦而技巧的談判達成「各取所需」，哪怕吃點虧的談判結果！因為那時美國還沒做好一舉擊垮中國的準備，中國堅持原則、巧妙周旋也還行得通，爭取做好布局。現在不行了，特朗普一定要和中國刺刀見紅了！