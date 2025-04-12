按照目前這種趨勢發展下去，中美徹底脫鈎是無可避免的，中國經濟受損也是可以預期的，尤其以出口貿易為主的企業難免要過一段苦日子。有不少所謂的專家都在猜測中國將會損失多少GDP、多少企業倒閉、多少人失業。這些分析當然不是沒有道理，但其實也不必太過悲觀，當前正處於決戰的關鍵時刻，一味散布悲觀言論，只能長他人志氣，滅自己威風。須知美國也好不到哪裏去，你苦他也苦，美國經濟受損程度絕對不會比中國輕，美國人的日子也許比中國人更難過，起碼中國人不必像美國人那樣搶購和囤積生活物資。

有意見認為中國不應急於反制，應與美國好好談判，以求對方降低關稅。這種人顯然太天真，根本不了解或假裝不了解這場貿易戰性質。特朗普高舉關稅大棒，表面上針對全世界，連盟友也不放過，實際上主要就是為了對付中國，即使中方妥協，甚至像其他國家那樣跪低，老美也不會收手。因為這已不僅僅是普通的貿易糾紛，而是一場沒有硝煙的戰爭，是關乎國運的殊死之戰，絕對沒有退讓空間。

阻止中國崛起，已成為美國基本國策，不管誰上台都不會改變，拜登如是，特朗普亦如是，只是後者的手法更粗暴、更赤裸裸而已。老美的邏輯是「臥榻之旁不容他人酣睡」，為了維護全球霸權，從來不允許其他國家超越甚至接近，過去對日本這個盟友不惜痛下殺手，現在對中國更不會手軟。中方曾經對美方抱有一絲幻想，總希望能夠好好合作，共同發展，結果事與願違，老美從來只想獨贏，不想與其他國家共同發展，特別是中國這個令他們既恨且怕的龐然大物。

當年毛澤東談到國共內戰時指出：「就我們自己的願望說，我們連一天也不願意打，但是如果形勢迫使我們不得不打的話，我們是能夠一直打到底的。」如今面對美國發動的這場沒有硝煙的戰爭，亦作如是觀，中國本不願打，但既然避無可避，就只能奉陪到底。

中方的反制一直保持不卑不亢，雖然符合中國人傳統處事作風，但似乎稍為被動一點。面對特朗普這種蠻不講理，且顛三倒四的狂人，中方不能再按常理出牌，也不能一味被動應對，不妨主動出擊，攻其不備，起碼應先拋掉手持的所有美債。反正雙方關係已被老美徹底弄僵，沒有甚麼好顧慮，脫鈎就脫鈎吧，誰怕誰？