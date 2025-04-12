去年，股神巴菲特大幅度減持股票，旗下巴郡投資公司持有現金比率，提升到歷史上的最高水平，當時很多人納罕，不明白股神為何有此決定。如今事後看來，真教人不得不佩服他老人家的先見之明。

商業與投資市場最講求穩定，未來必須是可以預測和把握的。現在美國總統特朗普回朝，他最可怕的地方，是讓人覺得「今日不知明日事」，商業投資變得舉步維艱。近日，諾貝爾經濟學得獎者克魯格曼撰文指出，目前美國的關稅政策飄忽不定，即使有緩和措施也不濟事，愈弄只會愈糟。除了中國及少數國家之外，特朗普宣布對絕大部分地區實施的對等關稅，都會暫緩90天執行，但克魯格曼指出，此舉無助紓緩市場情緒，他在文章中向讀者提問，說假設你是商人，此刻願意投入巨款作投資嗎？克魯格曼隨後自問自答，說他自己就不會了。

面對特朗普玉石俱焚式的關稅措施，巴菲特早着先鞭，將半個身子抽了出來，看清形勢，再作投資打算。股神的眼光素來準確，在特朗普上一屆總統任期內，中美已開始打貿易戰，他老人家當時老神在在，說不必擔憂，因為兩國領袖都是聰明人，不會將事情弄到無法轉圜。事實證明，上一階段的中美貿易戰，並沒使兩國的貿易額明顯減少。

不過，踏入特朗普2.0階段，巴菲特再沒有發表樂觀言論，他還身體力行，老早便開始在股市撤資。事實上，今天的特朗普已不同往昔，這一屆再沒有爭取連任的壓力，他變得更肆意妄為，某些做法，更像是一個暴君。你要發瘋，精明的投資者絕不會用真金白銀陪你去瘋，只會暫停投資，如此一來，經濟只會慢慢變得一潭死水，美國人嘛，只能自求多福。