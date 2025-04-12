美國總統特朗普在第一屆任期內對華發動貿易戰，試圖遏制中國的科技和高端產業。但由於他是在任期中段才發力，不少政策並未能發揮很好的效果。特朗普吸取這個教訓後，今年再次入主白宮就迅速向全球開徵「對等關稅」，務求盡快取得成效。

表面上看，特朗普此舉是迫使其他國家讓步的策略之一，但本質上更像是政治豪賭，希望通過犧牲美國消費者和出口業短期利益，換取製造業回流美國，令美國「再工業化」成功。惟美國人似乎不收貨，民調顯示，近六成美國民眾不贊成特朗普處理關稅和貿易談判策略。就算是共和黨，內部也出現裂痕，有三成支持者反對特氏的做法。

美國人有這種反應並不出奇，畢竟大部分民眾的觀感最直接，只關心自己的短期利益。華府一旦加徵關稅，許多美國企業就會出不了口，大量崗位流失；加上進口商品價格大漲，美國低收入群體對此深有體會。所以日前全美50個州爆發逾千場示威活動，吸引了數以十萬計美國人參與。

相比之下，中國普通民眾也關注北京反制措施，對自己日常生活的影響，擔心物價上漲將衝擊民生。但大部分人明白在貿易霸凌面前，妥協未必能換來公平，有力反制才是維護國家利益的必要之舉，對中南海的行動普遍表示理解和支持。

貿易戰沒有贏家，只會雙輸。現在中美博弈有點像賭沙蟹，互鬥民眾的支持力度，誰先着急誰就會成為輸家。面對特朗普政府的「對等關稅」政策，中國需要有戰略定力，做好長期博弈的心理準備。明年美國將舉行國會中期選舉，一旦中美爆發全面貿易戰，對美國經濟造成的傷害愈來愈大，共和黨就會有壓力，屆時特朗普只能被迫讓步。