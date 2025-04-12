南韓將於6月3日舉行總統選舉，填補尹錫悅彈劾下台的空缺。尹錫悅近期頻頻與所屬的國民力量黨潛在總統候選人見面，期間表態將竭盡所能協助國民力量黨勝選，外界關注對選情的影響。被彈劾下台的尹錫悅，似乎仍覺得自己有一定「正能量」。去年12月3日，佢輕率頒布緊急戒嚴令，破壞南韓來之不易的憲政體制，難怪8名大法官還是無異議地裁定罷免他，換言之，總統不能凌駕法律，一致認定其不可饒恕。

尹錫悅下台，再次說明南韓總統確實難得有「好下場」。南韓自1948年建國以來，歷經20屆共13位總統，絕大部分下場悽慘。歷任總統中，4人遭逮捕判刑、2人遇政變下台、1人流亡國外、1人自殺身亡、1人死於暗殺，另有2人子女入獄。前總統文在寅正接受濫用職權及受賄調查，尹錫悅現遭罷免，其老婆金建希「收賄、干政」醜聞纏身。下台後的尹錫悅失去總統司法豁免權，外界預測，檢方將會加速偵辦佢與妻子的各項疑雲，包括內亂、貪腐等罪名，最嚴重恐面臨無期徒刑。看來，尹錫悅雖篤信風水，冇住過青瓦台一日，恐仍然難逃「青瓦台魔咒」！

目前，國民力量黨前黨魁韓東勳，以及共同民主黨前黨魁李在明，分別宣布競選總統。韓東勳形容，潛在對手李在明係危險人物，對方會為個人權力犧牲國家，把南韓變成殘酷政權，呼籲社會必須阻止李在明成為元首。惟民調顯示，李在明支持度大幅拋離韓東勳，如無意外，李在明似已穩操勝券。李在明的宣傳片，指發展經濟係首要目標，外交方面，則強調與美國及日本合作的重要性，佢往日的「親中」言論似已消失，若然佢上台，中韓關係是否可以改善，令人不禁存疑。