美國挑起的關稅戰近日變了味，被美股連日下跌、美債市場波動嚇怕後，美國總統特朗普面懵懵地在所謂對等關稅生效不足24小時，便宣布暫緩90天，轉頭卻把中國產品的關稅一次又一次加碼，以為這樣可以迫令中國下跪，像其他小國般致電白宮求饒、祈求談判。

結果，特朗普等到的是中國一次又一次加碼反制，外交部還正告美國「不要指望可等到中國的電話」。事件的發展和特氏團隊的所謂劇本或幻想跑調了，特朗普在全世界面前輸得臉青唇白，瘀爆了！

關稅戰打得如此激烈，美國在首3回合均大敗，遏制中國無力，反而鬧得美國全民搶貨、股債匯市場插水、美國人既要買貴貨，還眼睜睜看着身家被快速蒸發，全美亂成一片。就連《經濟學人》也認為，特朗普的措施是向中國送禮，結果會讓中國更偉大，而不是美國更偉大。

好笑的是，香港網民也踩多腳，指外媒及反華陣營早有所謂「支爆」（即中國崩潰論）論述，可是幾十年來，中國沒崩潰，現在倒是美國快爆了。

關稅戰出台至今，特朗普的左搖右擺、毫無誠信一次次令全球嘩然，美國向185個國家發起的所謂對等關稅，雖然確實收到70多個國家要求談判，但中國反制了，歐盟也一度反擊，顯然美國的關稅措施只能成功恫嚇小經濟體，對硬骨頭顯然是啃不動的。

最近一期《經濟學人》就剖析了關稅戰，該刊認為美國的一系列措施正在「Make China great again」（讓中國再次偉大）。該刊的分析是，美國築起高牆時，中國有機會透過投資夥伴國家，與這些國家重塑貿易關係，所以特朗普的關稅戰及保護主義政策，將會令自由世界的燈塔反覆無常，而且愈趨危險。

該刊還說，美國若在這波施壓中，成功要求廠商回流美國，繼而能生產更多先進半導體產品，那麼美國以後對台灣的保護動力必減少，這無異於送給中國大陸的禮物。這裏要細說一下，外媒顯然認為這是美國放棄庇護台灣，不是送統一大禮物給中國又是甚麼？

該刊還說，貿易戰持續的話，中國作為世界工廠，有可能向除了美國之外的國家傾銷產品，而美國則在這一波關稅戰中，損害了與世界上大部分國家的關係，勢必造成部分國家及經濟體靠攏中國，結果只會使中國更偉大。

美國受傷的還不止於此，美媒已報道，特朗普的團隊已有人心生去意，專管削開支增效率的富商馬斯克，與白宮貿易顧問納瓦羅公開互責，財長貝森特更被傳欲離巢他去，特氏團隊的分崩離析前兆已露了端倪。

如今關稅戰鬧得天翻地覆，特朗普內閣威風擺不了，關稅戰不但沒有開門紅，反是再而衰、三而竭，誰勝誰負，還用講嗎？