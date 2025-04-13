特朗普惡搞全世界，似乎已到了無人可阻的程度，但事實是否如此呢？參議院7名共和黨議員表示，支持一項旨在限制特朗普單方面徵收關稅權力的兩黨法案，眾議院共和黨議員培根也在起草類似法案。

雖然黨內反侵未成氣候，但只要關稅戰令國內通脹惡化，經濟出現衰退，金融市場大幅動盪，這股力量便會成形。事實上，美國社會空前撕裂，早前全國50個州皆爆發反侵示威，民主黨口誅筆伐更是未停過。明年便是中期大選，共和黨不可能不理會民意，制約特朗普已可預期。

就算是傳統支持者，也對特朗普愈來愈不支持和不信任。一項「紅州」農民的民意調查顯示，反對特朗普關稅措施的比率高達五成四，另有三成六人認為，特朗普不會對遭受損失的農民提供補貼。中國的反制手段之一，正是限制美國農產品入口，假以時日，對農民的打擊顯現，反對聲浪必然更大。最大壓力當然來自金融市場，以及特朗普一眾金主。早前說過，馬斯克正逐步抽身，遲早跟特朗普割席。話口未完，他日前便跟特朗普的貿易顧問納瓦羅，就對等關稅措施互相指罵，轟其「蠢過磚頭」，擺明指桑罵槐。

特朗普現在意氣風發，不可一世，但驕兵必敗，笑到最後的肯定不是他。拜登政府前常務副國務卿坎貝爾，與時任國家安全委員會中國事務主任杜如松聯手撰文，批評美國正陷入又一次對華的誤判循環，從原先的「忌憚與恐慌」，轉向過度的「鬆懈與樂觀」，籲特朗普政府切勿低估中國實力。其實，對中國誤判已成西方常態，從第一次關稅戰、貿易戰到現在，中國不僅沒有倒下，反而國力日益強大。美國屢戰屢敗，今次的關稅戰結果如何，從過去經驗已可知道。