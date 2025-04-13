今日美國的特朗普政府，猶如「和尚打傘，無法無天」。他向全世界其他國家和地區掀起關稅戰，但政策飄忽不定，有時候是以「今日的我，打倒昨日的我」，有時候更不止如此，是以「下午的我，打倒上午的我」。上一個從白宮傳出來的是負面消息，下一個卻可以是正面消息。美國道瓊斯指數不停被舞高弄低，今天下跌超過2,000點，過兩天又大升超過2,000點，大量股民被愚弄了。特朗普家族和侵侵的朋友，據說因為能早一步收到消息，故在今次金融市場的升跌浪中，賺得盆滿缽滿。有傳特朗普家族在幾天之內，獲利達300億美元。

特氏在上一屆總統任內曾向人炫耀財富，當時也只是說有財團向他洽購紐約特朗普大樓，出價20億美元。但這個數目跟如今侵侵家族在金融市場的斬獲相比，可謂蚊髀同牛髀。很多人不禁要問，今天的美國是否還有法規，官與商的界線是否不再存在？

如果美國法律對總統和內閣成員再無約束力，那樣倒好，筆者可以馬上向特朗普獻計，只要如法施為，包準一星期內，他的家族就可以成為世界首富。這方法太簡單了，侵侵家族先在全球金融市場瘋狂沽空，然後總統辦公室宣布，美國正式向中國和俄羅斯宣戰，所有核導彈馬上進入半啟動狀態。這消息一出，全世界股市最少暴跌一半，甚至七成。特朗普的家人在此時，馬上將沽空的股票平倉，再反手買入。兩天後侵侵改口，說中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京，都是他的好朋友，這場仗不打了，現在大家可以商談裁軍方案。這樣一來，股市非但會從谷底反彈，說不定還會創出歷史新高。

哼哼！今日美國的政制、法制，早已亂了套，誰敢說筆者上述所講的，只是狂想而已。