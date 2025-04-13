香港各區各有特色，山川河流、海岸島嶼，加上各地有着不同的特色歷史故事和文化，都是各個地區豐富的特色資源，但過去我們對怎樣善用這些資源，一直欠缺想法和共識。以往更有一些團體，將保育和具經濟效益的發展對立起來，以為這樣可以做到保育。但筆者相信，有更多市民認同保育與經濟發展可以並存，重點在於政府怎樣規劃和管理。

以新界西北的屯門區為例，屯門海岸以青山灣（屯門避風塘）為中心，向東面有多個相連的海灘，包括加多利灣、新舊咖啡灣及黃金泳灘，向西有蝴蝶灣同龍鼓灘。同時，屯門鄰近北大嶼海岸公園，以及沙洲及龍鼓洲海岸公園。而屯門青山灣亦是漁民重要的聚居和作業地區，也有不少朋友會到三聖邨的海鮮市場食海鮮。所以，屯門區也相當有潛力發展海岸和海島經濟，只是過去一直被忽略。

美中不足的是，屯門避風塘中心部分，現時是作為公眾貨物裝卸區。過去屯門公眾貨物裝卸區在區域航運上有其角色，但隨着屯門區的擴展，公眾貨物裝卸區周邊已興建不少民居。長期以來，青山灣一帶居民一直反映屯門公眾貨物裝卸區的噪音和光污染問題，並要求搬遷屯門公眾貨物裝卸區；而隨着屯門繞道跨越青山灣一段隧道的興建，工程必定影響裝卸區運作。因此我們認為，政府可以考慮在現時內河碼頭一帶，或未來屯門西發展計劃中重置裝卸區，並建議利用現時裝卸區土地興建青山灣漁人碼頭。

怎樣深化香港漁業與餐飲文化的融合？怎樣以地區特色發展地區經濟？在發展的同時，怎樣改善居民的生活環境？筆者與當區的同事聯同義務顧問團隊，檢視了現時青山灣的情況，發現青山灣沿岸發展現時多有不足，包括避風塘因公眾貨物裝卸區而並非行人友善，且可達度低，也造成交通問題和發展上的分割，造成不同的環境污染。我們參考了多個本地、內地和外國例子，認為可以重新規劃青山灣沿岸土地及設施，以青山灣漁人碼頭為中心，增加旅遊配套（如餐廳、零售、觀光景點、漁民文化推廣活動），加強整個青山灣周邊連接，打造一個西從蝴蝶灣，經過青山灣灣區、三聖墟及三聖海鮮市場，連接屯門東岸海灘的大型休閒區。同時，我們提出多項建議，除了興建發展漁人碼頭，還包括改善避風塘硬件設施、完善規劃避風塘停泊管理、重置海鮮舫、強化屯門整個海岸及鄰近社區的連接，以及改善屯門河河道、水質和沿岸設施等。

筆者和工會很多前輩，一直關注河道和海岸優化及地區文化發展，並希望透過活化、優化工作，在改善地區環境的同時，更重要的是推動社區文化及經濟發展。我們希望文體旅局及相關部門，能更多發揮各地區文化和地區特色，發展更多元的旅遊資源，大力振興香港旅遊相關經濟發展。