在拜登和特朗普時期，中日關係總體不佳和惡化，這是因為有些基本的結構性矛盾難解：一是中日有釣魚島的領土、主權之爭。二是日本追隨美國反華，干預中國內政，在中國統一問題上、「武統」台灣問題上企圖擔當角色，「台灣有事就是日本有事」。三是為了配合美國的印太戰略，在台海、東海、南海參與美國及盟國的行動，對中國施以軍事威嚇。四是美日有所謂《共同防禦條約》，必須履行「對華開戰」的「責任和義務」，無論中美在任何地區，例如朝鮮半島、台灣海峽、南海、菲律賓、澳洲等與中國交戰，日本都要和山姆大叔一起衝鋒陷陣。上述4條，就是中日之間最基本的結構性的、難以化解的矛盾。

這些矛盾都和美國有關，都和美國對華政策有關。在中美關係基本正常、相向合作之時，當美國不以中國為最大博弈對手之時，中日關係就能大致安好，某些基本矛盾，如釣魚島誰屬問題，也能考慮和平解決或交給後代解決，此所謂擱置爭議。然而，當美國改變對華政策，要打壓中國，釣魚島之爭就緊張起來。

過去很長一段時間，中國海空軍力不夠強大，對於日本長期實際控制釣魚島，只能抗議、交涉，於是日本企圖永久霸佔釣魚島，大搞所謂「國有化」。這即是說，如果日本沒有非法霸佔釣魚島，中日之間就不會有這個基本矛盾。日本仗着美國支持，又趕上中國海空軍力不夠強大，有一段頗長時期，着實過着「釣魚島霸主」的快活日子。

然而，這些年中國強大了，不要說中國的海空軍，就是海警船也已能輕鬆控制釣魚島，驅趕日本船隻；中國海警船圍島巡視，也早已常態化。最近，兩艘中國武裝海警船駛入釣魚島海域，逗留時間長達92小時8分，刷新了日本政府2012年9月將釣魚島「國有化」後的最長紀錄。日方聲稱，已經連續126天在釣魚島周邊海域發現中國公務船。對此，日本只能乾瞪眼，忍着憋出尿也。