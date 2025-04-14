美國現政府在關稅問題上一味胡搞，既為害國家，也為害全世界。現在愈來愈多有識之士按捺不住，紛紛發聲批評，其中耶倫便是很具代表性的一位，她當過美國財政部長，又做過聯儲局主席。以總統特朗普對經濟學的認識，他去當耶倫學生的學生，恐怕還不夠格。近日耶倫公開指出，目前的關稅戰，是美國歷史上最嚴重最愚蠢的經濟自殺。

美國前總統奧巴馬講得更懇切也更露骨，他說面對不合理的施政，人民應該起來抗爭，必要時甚至要作出一些犧牲。奧巴馬把話講到這份上，可見他對特朗普政府是厭惡到了極點。

愈來愈多重量級人物站出來，表達對特朗普施政的不滿，我想也是時候讓人們想深一層，徹底探討美國以至西方民主政制的局限性。本欄已講過無數次，當代的政治選舉制度出了問題，太多選民心粗眼翳，根本不懂得為國選賢。特朗普是透過一人一票間接選出來的，去年他更是高票當選。如今即使很多選民感到後悔，甚至假設稍後能成功將他趕下台，但那又如何？美國人再選出下一任白宮主人，當選者會否比現任的更差？今日的美國，可說是選舉愈多，愈會讓國家走向分裂。

現時美國總統最多只能擔任兩屆，合共8年。這種制度可以防止執政者長期佔據權位，但是亦有弊端。以特朗普為例，他是第二次入主白宮，如今再沒有爭取連任的壓力，很多施政便可以隨心所欲，甚至是肆意妄為。過去人們以為美國的政治架構能有效約制總統權力，但現實看來，似乎成效不彰。

事實上，美西方的民主制度一直存在極大隱患，以往未曾完全「病發」，人們便以為問題不大，現在終於發作起來，才知道竟然是如此嚴重。