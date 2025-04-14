賴清德日前提出所謂「脫中入北」的理論，認為台灣已經以自身的經濟實力得以立足台灣、布局全球，形成「全球台灣」，未來「硅盾2.0」要與全球北方國家結成「民主聯盟」，如此台灣將轉危為安、創造新局。這到底是賴清德針對特朗普關稅壓力所提出的救時良藥？還是單純的夢囈呻吟？

賴清德提出這個概念，顯然是針對大陸近年提倡的「全球南方」概念而來，而又特別標明「脫中」，顯示他就算在面臨特朗普的關稅大軍壓境的艱困時刻，仍希冀靠着出賣台灣經濟前景，來完成自己的台獨夢想。但現實世界完全不如他想像的那樣美好，台灣商人確實走遍世界，但以實質影響力來說，根本談不上布局全球，自然也沒有甚麼「全球台灣」可言。而離開台灣的「硅盾2.0」，就不再是台灣的硅盾，所有人變成了美國，又怎麼可能對台灣提供甚麼保障？更可笑的是「民主聯盟」、「台灣+1」等名詞，完全沒意識到特朗普心中想的只有「美國再次偉大」，甚麼「非紅供應鏈」、站隊美國，特朗普不需要隊友，要的只是乖乖聽話，協助美國制霸全球的僕從。

百年前的日本也曾有所謂「脫亞入歐」的思潮，認為東方思想落後，必須全面拋棄傳統，擁抱西方思維，才能擺脫亞洲的落後與貧窮。結果是二戰失敗後，日本淪為美國的附庸，至今對美國仍舊敢怒不敢言，名稱上是盟友，實際上只是半殖民地。至於地位遠遠不如日本的台灣，就更別往自己臉上貼金了。

賴清德說了一大堆，說穿了就是為自己在關稅戰上全面投降美國找藉口。但能獲特朗普尊敬的，永遠只有他的敵人！賴清德連這點都搞不清楚，那麼未來等着他的，只有賠了夫人又折兵。