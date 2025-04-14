港府近年不斷強調要說好香港故事，但早前坐擁3,800萬粉絲的美國網紅「甲亢哥」訪港，卻予人捉到鹿唔識脫角之感。尤其是將「甲亢哥」在香港和內地的表現對比，「甲亢哥」在內地展現出當地文化特色與科技成就，成為說好中國故事的樣辦。反觀在香港，他只是嘗試打小人、搭電車、落場踢波等，期間更不時出現混亂，完全看不出香港有何魅力，難怪有評論歸咎港府不積極，沒有做好安排，以致錯失良機。

港府官員後來出來解畫，說事前曾經聯絡「甲亢哥」，不過對方沒有提出要求。「甲亢哥」有此反應不難理解，他作為20歲的網紅，對於一本正經的官式活動基本上很難有興趣。與高官握手會談，然後出來排排企見記者講幾句好話，不但不能為他吸粉，反而是票房毒藥，隨時會大量掉粉。

但「甲亢哥」推廣香港的效果不如內地，也不能全怪港府，原因在於香港的人口分布和產業結構和內地不同。先說網紅產業，無論相比深圳還是重慶，香港人口結構明顯老化，做直播和看直播的網民比內地城市少得多。「甲亢哥」在內地引起的反響較香港大，並不令人意外。

再說產業結構，「甲亢哥」在內地大城市例如深圳的活動，多是企業贊助策劃，包括體驗比亞迪汽車、華為手機，這些都是企業利用其直播做廣告。深圳有很多高新科技的大企業，生意遍布全球，「甲亢哥」可以大派用場。香港有的只是本地大商家，在宣傳策略上用不着「甲亢哥」的海外人氣。

無可否認，香港的社會環境有不少局限性，這些短板並非港府可以改變，而是社會長期發展所出現的問題。港人近年凡事只懂鬧政府，這種風氣反映大家缺乏突破困局的希望，說到底也很不健康。