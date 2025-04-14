上回講到，中國似已下定決心迎抗美國的關稅貿易戰，但在區內的戰友卻寥寥無幾，可能僅餘下經濟實力接近零的北韓，以及距離太遠的伊朗；日本、南韓、台灣都早已是對面的人；東盟及中東諸國最多在精神上支持，但心底裏可能只想漁人得利；印度更擺明想借機壓制甚至取代中國；遠一點的澳洲和新西蘭，則只想偏安一角，避免捲入戰團；至於俄羅斯則正在與美國修好，未必會在關稅戰中全力支持中國，正如中方也未有在俄烏戰事中全力支持俄國。

歐洲方面，英國首相施紀賢不論在國內外的表現，都顯示他是個口硬腳軟的牆頭草。歐盟對美國的強硬姿態只維持了一日，在特朗普宣布暫緩中國以外國家的「對等關稅」後，歐盟便火速撤回對美國的反制。原因很簡單，歐盟委員會主席萊恩一向立場親美，經濟大國德國的候任總理默茨是個弱勢的過渡性領袖，右翼的意大利總理梅洛妮和匈牙利總理歐爾班是特氏的支持者，餘下各國只有法國總統馬克龍較有腰骨，但預計他不久便會下台。在群「蟲」無首，加上經濟積弱之下，歐盟根本不能對美國老大哥長期企硬。

至於因為早前已被美國針對性加徵關稅，因而未有加碼開徵「對等關稅」的加拿大和墨西哥，當中加國已率先推出一些反制措施，但廣度和深度都不足，令人懷疑只是新任總理卡尼的競選策略，隨時會在大選後變臉向美國求和。

墨西哥女總統辛鮑姆似乎很想反抗特朗普，惟兩國地理太近但實力卻相差太遠，墨國企硬隨時會換來美國的軍事無人機入侵。最近美方就指控墨方違反了在80年前訂立的美墨供水協議，隨時就是特氏加強對墨制裁，以至出兵將其「接管」的藉口。