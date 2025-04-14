今屆政府積極招商引資，去年推出「新資本投資者入境計劃」，吸引更多新資金落戶香港，計劃推出至今共接獲918宗申請，預計可為本港帶來逾270億元新資金。政府將推出一系列優化措施，為計劃提供更大彈性。我認為政府應更主動，到更多具潛力的國家及地區宣傳，鼓勵更多投資者參與計劃，與家族辦公室的稅務寬減產生協同效應，鞏固香港作為國際資產及財富管理樞紐的領先地位。

近日，我於立法會特別財委會就新資本投資者入境計劃申請個案詳情、優化措施詳情等提出質詢。根據當局答覆，現時已接獲的入境申請中，有近八成申請人來自幾內亞比紹和瓦努阿圖這兩個國家，來自歐美地區的申請則相對較少。我追問當局如何評估新計劃對其他地區投資者的吸引力，以及未來會如何透過更有針對性的措施，促進投資者來源分布的多元化？

投資推廣署署長指出，新計劃推出初期集中處理首批申請，現階段已逐步推廣至東盟、歐洲及北美市場。而近期東盟地區的申請有所增加，且因應國際政經環境日趨複雜，相信部分高資產人士基於家庭等原因，會考慮申請香港身份。當局將持續優化、推廣計劃，未來希望申請來源更趨多元。我明白計劃初期當局有大量行政工作需處理，隨着計劃運作一段時間，也已有不少優化措施，我認同當局應更積極主動，尤其是要積極面向全球推廣，並根據申請反饋及市場動向等作出動態調整，不斷優化以吸引不同地區的資產擁有人。

回顧香港過往的投資移民計劃，2005年至2014年，「資本投資者入境計劃」共有逾2.5萬名申請人獲批，投資金額總值約2,139億元，申請人中最多的是取得外國永久性居民身份的中國籍人士，佔整體約九成。初步來看，預計新資本投資者入境計劃對具有內地背景人士仍有很強的吸引力。不過，當局亦要積極主動面向東盟、歐美等地區加強宣傳，亦要知悉是否存在哪些不利因素阻礙相關人士申請。

新資本投資者入境計劃不斷優化，近日亦簡化申請程序，將淨資產審查由提出申請的前兩年縮短為申請前6個月。同時容許透過家族投資控權工具，或於旗下家族特定目的實體持有獲許投資資產，此項優化措施意義重大，鑑於本港銳意強化國際資產及財富管理中心地位，打造香港成為全球領先的家族辦公室樞紐，經優化後的措施可與家辦行業產生協同效應，增加誘因吸納更多家族辦公室和高淨值人士來港。

搶人才、搶資金是全球各個地區疫後經濟復甦發展的大勢所趨，香港亦不例外。根據市場預期不斷調整優化計劃，放寬投資範圍，令申請人更彈性便利，才能進一步吸引人才、聚集財富。此外，如何令投資者長居香港，留住人才、資金，亦至關重要，需要當局未來全面檢視計劃實施效果。