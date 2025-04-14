世界視線：推全球廣場協議　美國欠成功條件

特朗普今次向全球揮舞關稅大棒，徵收「對等關稅」，相信亦是希望阻止美國出現另一次經濟危機。

美國在二戰後第一次經濟危機，是1971年的「尼克遜衝擊」。由於美國花費大量金錢打越戰，到1966年，美國以外各國的中央銀行擁有140億美元黃金儲備，而美國僅有132億美元黃金儲備。1971年，瑞士、法國及英國分別把手上的美元換回黃金，時任美國總統尼克遜公布美國有一萬噸黃金，只是1949年的50%，美國政府亦放棄1944年布雷頓協議制訂的，35美元兌換1安士黃金，到1973年更讓美元自由浮動，導致1973年至1975年美國經濟衰退，以及整個70年代陷於滯脹，美元在全球出現貶值。

第二次經濟危機出現在列根的第二個總統任期。列根於第一任就開始推行大幅加息以遏止通脹，但美元高企，國家出現巨大貿易赤字，因此，華府威脅其他國家將貨幣升值，否則會加徵關稅。1985年9月22日，美國、英國、法國、德國及日本簽訂《廣場協議》，希望逐步推行美元貶值以增加美國出口。

而由列根政府開始推行，到小布殊及特朗普第一個總統任期延續對富人及財閥減稅，加上美國工業生產外移，使美國製造業空心化，走向全球化自由貿易及資本金融化。此外，經歷伊拉克、阿富汗及俄烏戰爭，如今美國國債累積至逾36萬億美元，外貿赤字也不斷上升，對美國有貿易順差的國家遍布全球，包括日本、中國、加拿大、墨西哥、越南以及歐盟。

特朗普如今是要推動環球《廣場協議》，但不必舉行全體大會，而是要各國自發來「朝拜」以便逐一擊破，要求它們持續購買美債、以高價買美國貨、大力投資美國工業生產，否則就以高關稅伺候。當然，對美國有貿易順差、持有大量美元的國家，亦可以在美國投資地產及股市。不過，美國要再工業化實在非常困難，要削減赤字亦機會渺茫，華府只能加大發鈔以支付債券利息及國家開支，美元亦只會加快貶值，使股市及房地產更加泡沫化。

不少國內外經濟學家認為，特朗普這個「新廣場協議」計劃，恐怕沒有條件達成。無法對抗關稅威脅的國家，短期內會作有限度讓步，但它們亦會加入美國以外的經濟體系，謀求發展，美國將愈來愈被孤立。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻