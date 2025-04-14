娛圈單打：台上暖場獲拍掌　台下垂淚孤芳賞

話咁快，聲夢小天后炎明熹（Gigi）20歲女啦！生日前夕，Gigi去咗睇全城熱爆嘅英國樂隊Coldplay香港演唱會，回家之後深有感觸，自爆無啦啦哭咗出來，唔止坐喺度哭，就連沖沖吓涼一樣哭，真係我見猶憐！

因乜解究咁眼淺呀？Gigi都話唔知，究竟係睇完一場High爆嘅演唱會，回歸平靜不適應吖，定係踏入20歲不知所措，就留番粉絲慢慢琢磨。之但係，本欄就忽然有所聯想，會唔會係眼前曾被形容為「翻版炎明熹」嘅Marf@Collar，獲Coldplay欽點成為演唱會暖場嘉賓，喺台上發光發熱，再睇吓自己慘遭雪藏，只能成為台下觀眾，因而感懷身世呢？

唔係本欄多心呀，而係兩女現時發展對比實在太過鮮明。Gigi甫參加《聲夢傳奇》，即以16歲之齡奪冠，前途無可限量。TVB亦悉心栽培，機會源源不絕，拿下不少新人獎項，2023年仲開咗首個個人演唱會添。每次出席活動，Gigi梗有一行人護駕，又化妝又Set頭又助手，待遇絕對係天后級別，羨煞其他同期出道嘅新人。

可惜吖，Gigi心比天高，希望有更廣闊嘅發展空間，拒絕加簽長約，結果即時遭到雪藏。唔止曝光率接近零，即使偶有活動，身旁護駕人員大減，就連娛樂新聞台都唔派人採訪，簡直係冰火兩重天！

反觀Marf，一直唔算係風頭躉，出道初期仲因為同Gigi一樣留齊蔭髮型，經常被人相提並論，而Gigi總會被睇高一線。點諗到風水輪流轉，家陣輪到Marf平地一聲雷，Gigi只能斯人獨憔悴。