正論：爆罵戰無助扶貧　逞口舌窮人更慘

本港經濟復甦不如預期，港府又連年財赤高企，開源無方，節流只見向各項民生福利、醫療教育、稅務寬免削減，可以想見，基層市民怎可能不捉襟見肘，生活益加困難？政府自2021年起未有再公布貧窮線，改為「精準扶貧」，目標群組包括劏房戶、單親戶或長者戶。有議員昨日在立法會福利事務委員會會議上表示，「精準扶貧愈做愈退步」，重申貧窮線指標重要，有政策意義。然而，高官卻駁斥議員只會提出「口號式講法」，對此「完全不同意」，強調政府現時政策行動為本、比以往進步。

貧窮的原因複雜而環環相扣，譬如政府的政策是否宏觀，能否幫助年輕人向上流，老有所養，不至於耄耋之年仍要在街頭執紙皮等。官方的貧窮線曾被批評忽略了市民實際生活需要及開支，眾多有需要的市民仍然無法得到支援，像「以老護老」便經常釀出悲劇。議員和高官為「精準扶貧」爆罵戰，雙方各執一詞，淪為意氣之爭而貧窮不會就此消失。議員舉例，雖然舉辦「長者千歲宴」讓長者食餐飯，「但食完餐飯我可唔可以結論，佢已經扶貧咗啦」，直言沒有直接關係。

議員指現時未能看見政府策略目標，現時很多群體都有貧窮現象，扶貧工作進入「霧霾」局面。高官批評以往外界「成日掛在口邊」說要有貧窮線，但是貧窮是指只是相對收入比較。議員指吃餐「長者千歲宴」，長者無疑開心，卻並非吃飯後就可結論為「已扶貧」；有社區客廳，又是否說劏房戶已經可以離開貧窮？議員的話，明顯針對政府一味強調「有明顯進步」。高官強調預計今年底前會於太子、深水埗和馬頭角開設社區客廳，屆時全港共有9間社區客廳；高官並預告劏房戶較多的尖沙咀區也有望有社區客廳。議員反問：「量度一個人是否健康，只看BMI（身體質量指數），不看其他東西，只要BMI合格便可？」政府的精準扶貧，其擬議大綱，據悉主要的民生政策是要發揮「造血賦能」和「兜底保障」作用，及在扶貧、脫貧、防貧方面的效益。

政府向來講就天下無敵，可惜做起來常予人有心無力，甚至雷大雨小的感覺。譬如扶助來自弱勢社群家庭中學生的共創明「Teen」計劃，截至今年2月底，第3期計劃共取錄4,000名學員及3,600多名友師，計劃亦獲得支持企業和機構提供超過500項團體活動，可容納約2.6萬參與人次。不過計劃成效仍然多爭議，有認為計劃僧多粥少，且一年期太短，指前期填表、參加簡介會到第一次見學童，活動已只剩下9個月，部分活動又相隔太久，實際感覺急趕，有「跑數」壓力。又指友師都有自己工作，計劃安排淪為「口號式show」；甚至友師嘆有學生「以結果為目標」，純粹「為咗一萬蚊參與」，這難免與官方所形容學生「有不少進步、性格變得更積極開朗」背道而馳。

事實上，爆罵戰無助於事，如今經濟差，扶貧未見成效，亦是事實。政府切勿得把口，理應審度時宜去解決市民貧窮之源，若不做實事，但知口舌逞強，財赤下更一味向基層福利「開刀」，精準扶貧恐淪為虛幻空談。