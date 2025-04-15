世界視線：學者批關稅脅迫　施政須對症下藥

雖然美國總統特朗普日前口口聲聲表示，已有70多個國家打電話到華府要求展開關稅談判，但傳媒及不少政經學者均對有關數字表示懷疑，更質疑政府如何可以在90天內處理這些或更多的協商。

哥倫比亞大學教授、2001年諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz），就公開批評特朗普的關稅脅迫，帶來全世界巨大混亂，摧毀了二次大戰後西方建立的國際經濟法律規範、複雜的全球分工及供應鏈。事實上，這些由西方制訂的體制及規範，本來就對西方更為有利，如今特朗普居然認為不公平而要改變它，更認為美國的巨大貿赤對美國不公平。但其實這是美國社會工業生產空洞化及落後、消費過多及缺乏儲蓄、投資發展不足所形成的，更令美國經濟走下坡，強徵關稅更如同「對自己的腳開槍」。

很明顯，特朗普是錯誤地認為可回到1903年及1929年的關稅保護主義，但當時美國有強大的工業生產能力，如今美國工業生產只佔GDP的10%，已沒有條件作更大及有實效的擴展。至於向其他國家強徵關稅以投資國內工業生產，亦有一定的矛盾，因為其他國家會嘗試迴避，關稅收入自然下降。現時美國佔全球GDP僅約20%，未來發展亦追不上「全球南方」國家，吸引投資的能力也在下降。

在工業生產發展方面，中國已發展到大量使用機械人生產，而且體制龐大，美國再起步也暫難追趕得上；真要追趕中國的自動化工業生產，必須巨額投資，但無法製造大量就業，加上美國欠缺完備的供應鏈、運輸及工業物流管理技術，想要達至有國際競爭力的工業，簡直是緣木求魚。

斯蒂格利茨以及不少經濟學者均認為，施政必須對症下藥，美國應該發揮自己所長，例如大力發展大學教育和科研，使國家在醫療衞生、金融、資訊娛樂、教育等方面繼續向全球擴展；另一方面是在人工智能、綠色能源以及高新科技等領域，繼續大力投資發展。

這些勸喻，無疑是希望特朗普了解到美國的優勢所在，接受目前的國際分工，不要以為可推倒現時的國際經濟分工體制，美國包攬及指揮一切，對其他國家打壓和脅迫，否則只會孤立自己，甚至被全球排擠。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻