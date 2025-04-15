特朗普關稅戰延緩90天，讓世界許多國家都獲得喘息的契機，但這並非特朗普忽然良心發現，實際上是美債殖利率的飆升、股市的大量蒸發，以及美國各地風起雲湧的反對聲浪，迫使他不得不自圓其說，趕快喊停。單以特朗普雖仍舊對大陸徵收超高關稅，卻放緩了對大陸可以轉出口國家的關稅壓力，就可以得知，不管特朗普怎麼吹噓他的成功，實際上他最重要的戰略目標：「經濟上全面圍堵中國」，離勝利還差着十萬八千里。

而特朗普另一個琅琅上口的「功績」，就是高額關稅迫使各國承諾大舉投資設廠，累積已達數千億美元，「美國製造」復興指日可待！但稍微用膝蓋想一下就知道，就不提這些所謂的承諾，未來到底有多少會真正執行，單看製造業需要的土地、廠房、機具、水電與高素質的勞工，現階段的美國無一不缺，要讓這些條件齊備，真不知要等到何年何月？

此外，特朗普還在美國各地驅趕數以百萬計的非法移民，要求他們離開美國。先不說這必將造成美國內部的重大混亂，截至去年，美國移民工人約有3,100萬，佔總體勞動力的20%，其中又有900萬人是非法移民。若特朗普的移民政策成功，美國將立刻減少近6%的勞動力，這個空缺怎麼填補？勞動力嚴重短缺，又要怎麼讓製造業興盛？

美國工人工時短、薪資高、福利要求多，更勇於爭取自身權益，加上相關環保法規嚴格，凡此種種，都不利於製造業生存，因為這將大幅降低生產效率，墊高相關成本。當初就是因為這樣才造成製造業出走，除非美國願意重回低薪高污染苛扣福利的時代，否則美國製造業到底要如何和世界競爭？特朗普的黃粱一夢，終究會落得一場空。