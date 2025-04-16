美國的關稅大棒一開始如狼似虎，但短短時日改完又改，敗象已呈。反觀備受針對的中國，一派從容不迫，一方面表明美國不會等到中國打來的電話，另一方面則和鄰國展現睦鄰外交。國家主席習近平出訪越南、馬來西亞及柬埔寨。單是越南之行，兩國已簽署45份合作文件，涵蓋互聯互通、人工智能等領域，離開越南前，更見證中越鐵路合作機制啟動儀式。

越南一直強調「竹子外交」，不會在中美之間選邊站，而是會如竹子一般柔軟有彈性。儘管在關稅戰2.0打響之際，越南是第一個向特朗普跪低的國家，更提出讓美國貨零關稅進口越南，其後甚至傳出，越南同意懲罰中國，以符合美國反對中國「洗產地」的做法，顯得對美國既怕且懼。

但現實就是，越南除了要向美國低頭，亦不可能完全倒向美國，反而要繼續保持跟中國的彈性外交關係。中國有大量廠商因為「洗產地」，近年轉往越南設廠，為當地製造大量就業機會；另外，越南與中國的商品進出口總額，去年頭10個月已達到1,674.6億美元，之後還有增加，雙方經貿關係密切，利益龐大，越南根本無法不與中國做生意。再加上中越鐵路將在今年12月開工建設，耗資逾百億美元，連基建命脈都掌握在中國手裏，雙方關係壞不到哪裏去。

何況這場關稅戰打下來，美國愈縮愈多，反映特朗普也心知肚明，死撐下去只會危及美國經濟。就說豁免電子產品關稅、當中包括大量中國產品一事，他雖斥之為「假新聞」，澄清來自中國的電子產品，至少仍要繳付兩成「芬太尼關稅」，但兩成跟145%絕對是天與地的分別。特朗普接連轉軚，越南等國家自是不可能陪他一起發神經，中國輕舟必過萬重山。