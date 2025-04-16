中美關稅戰日日有新戲碼，本周關鍵是特朗普團隊繼續左搖右擺、一改再縮，但仍無法煞停對等關稅後美國金融資產遭股債匯三殺的危局，特氏還要眼睜睜看着中國天天上演外交大騷，一幕又一幕，就是沒有給他一個期待很久的電話。當想談判的對象都不屑上桌，特氏這一難題要怎麼解呢？

關稅戰揭幕以來，中國一直隱忍不發，最多只是根據美國打壓中國的關稅率反制回去，日前中國宣布不再理會後，國家領導人亦在啟戰後與西班牙首相會面後首度發言，繼而拉開了本周的大戲碼，其後訪越南，訪馬來西亞、柬埔寨，在這些國家因美國關稅惶惶之際上門派定心丸。

在北京，沙特阿拉伯、印度官員也有訪問行程。一波又一波的外事訪問外，外交部、國家經貿委等部委官員，更是全天候為關稅戰作支援和應變。

英媒日前便爆料，關稅戰開打後，中國外交部和商務部便進入「戰時狀態」，官員需取消休假及全天候開手機，全員同步配合中央行動，外交部日前罕見地發出美國打壓中國的貿易戰反壓迫宣傳片，把國際大事深入民間，全方位應對關稅戰，中國在關稅戰的表現得到國內最基層、國際普遍盛讚。

內地網絡上的留言，盡現中國民眾強烈的迎戰意識，不少網民自發提出買國貨、減出口、貨品轉內銷等貼文，這股民意是北京反擊美國關稅戰的子彈和底氣。總之，特朗普發起對等關稅的兩星期過去，中國已從上到下消化了「噢，貿易戰打起來了，沒辦法，美國太欺人，打吧！要勒緊褲腰帶了」訊息。

安內平穩有序，外交團隊亦在全力攘外，希望締結新夥伴關係，對沖對美國貿易或大減的衝擊。負責美國事務的外交及商貿部門在僅僅一周多，先後去函多個同受對等關稅影響的國家，展開關稅戰後的新溝通。說白了，就是聯手抵抗美國，北京發函的對象包括歐洲、日本、南韓、二十國集團（G20）大部分成員國。

中國正在牽頭新俱樂部，既然美國要納高關稅、自絕夥伴，中國便要拉攏新合作夥伴，這個新局便是組建「非美經濟聯盟」，關稅戰弄得各國不得安寧，中國這時提出拋開政治、意識形態，與相關國家攜手擺脫經濟困境、展開互惠貿易合作。這就是北京在本周布局的一盤大棋！

中國明顯另闢擂台應對關稅戰，最壞打算是，對於美國的經貿前景，中國抱着任你風吹雨打的態度，另覓市場與出路。中國還有一個後招，就是刺激國內消費，填補出口減少對內地經濟造成的衝擊。

7年前的2018年，中美開始貿易戰1.0，美國各種封堵中國的措施，最終都「激出」中國自力更生的新成績，如更精密製程的晶片、更獨立自主的智能手機及物聯網操作系統，甚至生產晶片的光刻機等。這一次關稅戰，中國會否又一次浴火重生，等着看答案吧。