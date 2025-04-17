我們假設，如果美國總統特朗普現在推行的內外改革、全球戰略調整，開打的貿易戰、關稅戰、科技戰、製造業戰等等獲得成功，扭轉了美國的頹勢，重新走強，把更大的力量打壓中國，阻礙中華民族的復興，那麼，這對我們「解放台灣」、「統一祖國」會不會造成更大的困難呢？要付出更大的代價呢？換言之，我們近年就「解放台灣」、趁美國還沒有「再次偉大」前解決問題，是不是更好、更有利呢？

現在的形勢，是美國在政治、經濟、科技、軍事、工業基礎、外交等多方面呈現衰象、亂象，特朗普比拜登等前任總統聰明得多，他看到了美國問題所在，要動大手術調整治國理政、內外政策和全球戰略，這些手術和調整最終效果怎樣目前不好講，但我們必須把判斷和準備的立足點，放在特朗普可能成功上，不可輕敵。

按照特朗普的大計，他要和俄羅斯重歸於好，他的全球關稅大戰要讓所有貿易國向美國貢獻財富，歐洲和亞洲盟友要向美國提高「保護費」，美國失去已久的製造業要紛紛回籠，美國的科技戰要利用各種手段打垮所有對手，特別是中國。巴拿馬運河、加拿大、丹麥格陵蘭都要成為囊中物，是「美國的一部分」，美國將成為全球第一大國土國家……再問一遍，如果真有這一天，對中國會有甚麼影響嗎？特別是解決台灣問題、完成統一大業會有甚麼影響嗎？

影響肯定會有！但絕不會動搖中國一定要統一的決心和意志。中南海認為，時機到了或形勢所迫必須打，那就一定打，只是還是要考慮在特朗普的大計實現之前，就對台灣動手嗎？

這樣的時機更有利，困難和代價相對小，解決台灣問題的主動權在大陸手裏，中國現在的國力和軍力已完全可以拒止和震懾美國的軍事干預，在特朗普的大計沒有實現之前，山姆大叔沒有膽量也沒有能力敢對中國「以武拒統」！