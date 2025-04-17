有台灣的時事評論員十分幽默，他說中國大陸和寶島同樣面對美國的經濟施壓，前者選擇奉陪到底，後者則選擇奉送到底。這位老哥批評賴清德政權，說他們丟盡了台灣人的顏面。

台灣累積幾代人的心血，孕育出兩大寶藏，一者是台積電公司，一者就是高達5,000多億美元的外匯儲備。民進黨政權在蔡英文主政期間，已經逐步將台積電奉送給美國，一條一條的生產線，不斷由台島移往阿美利堅。如今的賴清德政府，據說又打外匯儲備的主意，正考慮同意美國總統特朗普的要求，動用部分儲備金購買美國國債，傳聞債券的年期長達50至100年。

美國推銷的債券年期長達半世紀或以上，讀者諸君或許以為，華盛頓政府提供的利息定然是很高、很吸引吧。事實上剛好相反，有傳侵侵開出的利息是零，在債券到期日之前，更不能買賣。假如台灣最後答應動用數千億美元作認購，寶島人民數十年來積下的血汗錢，就等於雙手奉送予老美。

不獨是台灣，華府向日本、越南也是開出相近的條件，其他兩個地區正極力抗爭，唯獨賴清德政權表現得最乖巧、最順從，為了讓民進黨的執政地位穩固，無論老美要求如何苛刻，他們都會考慮接受。

特朗普是個貪得無厭的人，台積電早前答應對美增加投資1,000億美元，轉過頭來，侵侵又會要求再增至2,000億至3,000億美元。今日的美國就像一個大地主、大惡霸，對貧窮的村民固然肆意欺壓，即使你同樣是地主，只要勢力不夠大，他同樣想把你吃掉。如果賴清德政權再表現出軟弱可欺，台灣很快就被美國盤剝殆盡，慢慢會由地主富戶，變成貧下中農。