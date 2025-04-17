西貢萬宜水庫東壩最近每逢假日都人山人海，出現嚴重的交通擠塞。有立法會議員建議增設水路交通，在白腊灣開設登岸設施，卻遭到文體旅局局長羅淑佩潑冷水，認為會破壞大自然，獲得不少網民點讚。這起小風波，正好折射出港府近年發展綠色旅遊，但旅遊產業和自然生態之間的矛盾如何平衡，社會並未有共識。

在發展與保育的問題上，內地傾向發展至上。月前我到廣東觀賞落羽杉景觀，那裏本來是郊野自然之地，卻有不少攤販檔口，更有臨時的巴士接載旅客來往，好不熱鬧。我好奇與內地朋友討論，為何這裏短短一兩個月的觀賞期，可以迅速組織商業活動和交通配套。後來大家得出結論：因為內地地方行政權力大，只要地方政府想做，一紙紅頭文件就可以執行。

反觀香港，政府對要產業發展還是要自然保育，仍然搖擺不定。以萬宜水庫東壩為例，最近在小紅書效應下，成為內地客旅遊熱點。這個地方自然風光優美，但缺乏交通配套，搞不好會令旅客留下不良印象，當局需考慮交通問題。但無論是發禁區紙給中巴去接載乘客，還是由政府協調小巴營運商加強服務，港府的應變速度一直慢吞吞，令人失望。

值得注意的是，很多網紅景點都是在社交媒體影響下，霎時間紅起來，短短一兩個月內吸引大批旅客到來。近年內地的淄博燒烤、天水麻辣燙，就是很好的例子。如果要賺這些錢，政府必須有能力迅速行動，大肆宣傳，調動整個城市的資源接待旅客。香港提倡綠色旅遊已有好幾年，但旅遊配套完全欠奉，旅客來到只有單純的自然體驗，沒有餐飲、娛樂元素，結果很難做大旅遊產值。若等政府研究討論幾年，相關景點一早已成明日黃花。