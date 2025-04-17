日前在網上搜尋有關美國總統特朗普，與世界和平的資料時，找到一篇題為《特朗普總統以「通過實力實現和平」引領方向（摘譯）》的簡體字文章，並聲稱是來自美國駐華大使館。由於其標題文理不通，加上內容荒誕，一時間還以為是有人惡搞，翻查下去才發現是真的，原文源自白宮今年3月初的一份聲明，值得跟大家分享。

文章開首指，特朗普始終將美國人民放首位，通過讓美軍恢復具備殺傷打擊力，並在其外交政策中以「通過實力實現和平」引領方向，而特氏正兌現承諾，在各地恢復安全和保障。

這段開場白已存在多個謬誤。首先，特朗普政府上任近3個月來，並沒有做過任何事來加強美軍的實力，而是通過其親信馬斯克，大力削減軍費開支和減少海外駐軍。就連保護美國自己的邊境，阻截來自加拿大與墨西哥的毒品及非法移民，特氏也要請別國的軍隊代勞。他還提出過，與俄羅斯及中國一同裁減一半軍備，不少前美軍將領都擔心軍隊在其治下會迅速弱化，加速被中國軍隊超前。

在世界各地恢復安全和保障也是空話、謊話。如前文所述，俄烏戰事至今未平息，曾經強大的北約正面臨瓦解，歐洲的安全保障落空。在拜登任期末段一度達致停火的以巴戰爭，在特朗普上場後不久便戰火重燃；美軍恢復空襲也門，看形勢可能連伊朗亦會被拖落戰場，這是出名好戰的民主黨拜登政府也未能做到的。

細看內文列出的「特氏和平」成功例子，更是惹人竊笑，包括將當眾羞辱和敲詐烏克蘭「戲子總統」澤連斯基，當成爭取實現和平的政績；將斷絕對巴勒斯坦人的人道援助，視為打擊哈馬斯及聖戰分子的成就。笑話太多，難以盡錄。