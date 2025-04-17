河北三河市委書記付順義日前被免職，稍稍平息了三河「顏色革命」事件引發的民怨。所謂「顏色革命」，是指付順義主政三河，出台奇葩禁令，禁止店舖招牌使用紅、黑、藍三色，並派城管上門監督勒令商舖修改。商家不得不自掏腰包，更換招牌，否則無法繼續營運。在全球擁有數萬家連鎖店的蜜雪冰城，從標誌性的紅色招牌，變成「綠雪冰城」。醫院的紅十字，也被迫換成綠十字。

近年折騰商家的案例，屢見不鮮。西安、昆明都曾強令商舖統一改為黑底白字的招牌，如此「陰間風格」、「喪葬風」，被譏為醜出天際。有些城市是紅底白字、有些是黃底白字、有些是褐底黃字，必須顏色和尺寸統一。究竟如何確定，沒有任何依據，全憑官員的心情和好惡。還有，內蒙古等地不許商家在門上貼春聯，山西大同強令商家晚上打烊後，必須通宵開燈，性質如出一轍。

此類行徑，不僅嚴重敗壞城市形象，商舖還要承擔來來回回更改招牌的經濟損失，影響正常經營。不過，如此多的惡劣事件，卻從沒有官員因此而擔責。這種姑息縱容，造就風波層出不窮，官員愈加肆無忌憚。

而三河這次的殃及範圍及程度惡劣，刷新高度。網民戲稱，在三河，「國旗不敢紅，夜晚不敢黑，天空不敢藍」，否則都是違規。全國2,800多個縣（縣級市、縣級區），三河是距離北京最近的一個縣，僅一河之隔。可謂天子腳下，一個小小的三河市委書記就敢如此胡作非為，這就是過往對類似問題姑息縱容造成的惡果。三河「顏色革命」不解決，只會進一步惡化。從這一點上說，三河的事情，不是三河自己的事，甚至不是河北省自己的事，而是關乎全國全局。

此次三河市委書記被免職，算是輿論、庶民的一個小小勝利，卻讓人高興不起來。因為形形色色刁難百姓的事情實在太多，當前經濟下行壓力愈來愈大，民生凋敝，中小企舉步維艱。國家天天將改善營商環境掛在嘴邊，今年3月兩會，切實減少擾民、減輕企業負擔，成為最受關注話題之一。弱信號折射大環境。說句不客氣的話，如果商家連自己的招牌都不能做主，還要仰官府鼻息，看官員臉色，其他方面可想而知，哪裏還有甚麼經營信心？所謂的改善營商環境，就又成了防空炮、豆腐渣、爛尾樓。

一縣不掃，何以掃天下。但僅僅整治三河還遠遠不夠，相似的問題全國還有很多，民營企業、中小店舖、小商小販，深受各種野蠻執法、形式主義之苦。且問題顯而易見擺在大街上，都毋須調查，就看是否真的採取行動、取信於民。僅僅把官員免職還不夠，對於折騰商舖、反覆更換招牌造成的損失，也必須依法依規賠償，讓違規違法的官員承擔責任。誰砸商舖招牌，就砸誰的飯碗，讓違法者感到肉痛，才起到震懾作用。