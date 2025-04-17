世界視線：關稅反傷美經濟　擴華全球影響力

美國總統特朗普聲言向全球實施一刀切式的對等關稅，顯然並非真正的對等，而是一種無差別的脅迫行為，因而引發各國不同反應。例如澳洲對美國基本是零關稅，且年年錄得對美貿易赤字，結果竟仍被徵收10%的關稅。當地正值大選臨近，令政府無所適從。

情況相似的，還有加拿大與墨西哥，儘管與美國簽有《美墨加自由貿易協定》，卻仍被加徵25%關稅，顯得背信棄義。另一種則是，與美國確有互徵關稅的先進國家，如歐盟、日本與南韓等，它們雖肯定會與美國協商，卻未必有足夠底氣如中國般強硬對抗。

最可憐的是如越南、柬埔寨及印尼等國，即使未來被課以更高關稅，也無力反擊。這些國家既無經濟能力大量購買美國貨，以及赴美投資，更遑論購買美債，只能在這90天內設法尋活路。無論是特朗普現時將關稅暫時降回10%，並豁免電子產品的關稅，也無法挽回美國以往「善意自由主義」（Benevolent Liberalism）形象，反倒退到19世紀帝國主義的惡霸姿態。

特朗普這套關稅政策，對美國本身也造成嚴重傷害。國際上，政策的反覆與突然轉向導致股市大幅波動並走低，美元匯率下滑。更危險的是，美國10年期債息近日升至4.4%左右，這即代表債價下跌，如此便喪失股市下跌時，成為資金避風港的角色。

對中國、越南、柬埔寨及孟加拉等國輸美產品加徵高關稅，也嚴重損害在這些國家設廠投資的美國企業。即使只徵收10%關稅，這些企業也被迫考慮提高售價，影響銷售與獲利，自然壓縮對股東的派息空間。

這場中美貿易戰，使中國積極尋找替代品。原本由美國進口的農產品如大豆、雞肉與牛肉，現改從巴西、阿根廷及澳洲輸入。西班牙首相桑切斯訪華，就是為推動豬肉與蔬果出口至中國鋪路。能源方面，中國加強從澳洲、俄羅斯、加拿大與印尼等國進口石油與天然氣。

無疑，歐盟政府擔心中國未能出口往美國的平價商品，會轉而湧入歐洲市場，但民眾倒是歡迎這些平價商品，有助壓低通脹。同時，可使中歐加強互相投資，在高科技領域也有望加深合作，從而擴大中國在全球貿易與政經上的影響力。更令特朗普擔憂的是，這些大型交易很大程度會用人民幣與歐元結算，無形中加速去美元化。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻