正論：工業安全當兒戲　難怪地盤多危機

每有嚴重工業意外發生，港官例必擺出痛心疾首狀，高呼意外一宗都嫌多。然而現實是，許多意外不僅是承建商或前線工地缺失所造成，亦是因為官老爺不監不管、專業人士造假瀆職所致。過去本港基建是高效優質的代名詞，現在卻淪為血淚工程，工人性命如草芥，令人震驚。

建造業的奪命工業意外，一直冠絕所有行業，僅2018年至2023年間，建造業就有108宗致命工業意外，佔所有行業的八成。申訴專員公署展開歷來最大規模的主動調查，揭發勞工處、屋宇署及發展局都存在大量監管問題，共提出40項主要改善建議。包括勞工處未有適當監管預先「簽棚紙」、簽署檢查表格等亂象，多宗個案都有「合資格人士」未妥善檢查裝置或機械，便簽署指定表格確認安全。有個案是勞工處於8月18日巡查，表格竟然寫有未來日期，更有個案竹棚未搭建前就已簽署「棚紙」。專業人士刻意造假，檢查制度形同虛設。

此外，當局的職安健法例阻嚇力欠奉，有承建商6年內違法77次，犯完又犯，肆無忌憚；而屋宇署亦懶惰疏漏，竟然遺漏處理勞工處轉介個案，10年間只提出一宗紀律處分。發展局也好不了多少，審視工務工程標書時，工地安全的評分佔比太低，有承建商因「價格相宜」，即使工地安全分數排名最低仍能中標。在方方面面的「共業」下，難怪本港工業意外愈來愈多，「搞出人命」變成常態。

與此同時，本港專業人士墮落，彷彿已成大趨勢。公署直斥「合資格人士」的表格造假失職行為，可能直接導致寶貴的人命傷亡，認為當局必須嚴肅追究刑責，可說非常公允。奈何事與願違，監管缺失、司法輕縱、判刑過輕，法庭平均對違法承建商僅罰款8,000至1萬餘元，人命何價？至於被揭發失職瀆職的專業人士往往只是冰山一角，自己少做工夫，卻能換取加速開工的便利，以致大多數人都心存僥倖。

事實上，2023年2月發生於旺角的一宗樓宇清拆平台搭建物奪命意外，途經的63歲婦人遭墮下的長鐵枝插中頭部慘死，便反映了專業造假、監管疏漏的冰山一角。調查發現，工程進行前，曾有一名註冊小型工程承建商及其獲授權簽署人，向屋宇署呈交有關的小型工程文件，確認訂明圖則及詳圖是由其獲授權簽署人製備及簽署。慘劇發生後，承建商始承認並無實際參與工程，並無製備訂明圖則、詳圖以及提供監督等。當局最終僅以《建築物條例》檢控，罰款只有13.7萬元，判罰之輕，完全跟罪行嚴重性不成正比。

儘管新修訂的《職安健條例》在2023年通過，最高罰款提高至1,000萬元，但修例後被檢控的3,500多宗工業意外，平均罰款只有約8,311元，跟修例前比較根本沒有甚麼分別，淪為一紙空文。說到底，官不殺伯仁，伯仁因官而死。監管部門一味胡混度日，工業傷亡必定陸續有來。