正論：做假帳騙兩千萬　政府擔保錢易呃

騙徒手法層出不窮，往往不會放過任何一個可以詐騙的機會。執法部門日前進行代號「擊築」的行動，以涉嫌「詐騙」及「串謀詐騙」拘捕6人，年齡介乎29至45歲，涉及4間詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」的公司，詐騙金額超過2,000萬元。據了解，4間涉案公司均是本地註冊，所報稱的業務包括媒體製作、科技及工程，其中一間涉案公司為網上媒體Channel C的母公司。

調查發現，有人為了符合貸款申請條件，即單月營業額要較前一季度的平均營業額下跌至少三成，於是利用其所註冊的其他公司，即關聯公司之銀行帳戶，持續3個月轉帳至要申請貸款的公司，從而誇大營業額；3個月後便停止轉帳，製造營業額下跌超過三成的假象，便可符合申請的要求，而這些轉帳並不涉及實際營運。調查亦發現，有人偽造銀行月結單和出入帳的紀錄，令人錯覺以為公司有實質的營運。騙徒發現貸款成功存入公司帳戶後，會於短時間內以現金提走，部分轉帳到被捕人的私人帳戶或他名下的其他公司戶口。

從以上可見，被捕人士是處心積慮，預先安排製造假帳和假文件，以詐騙政府的貸款計劃。涉案公司的成立日期均為2008年至2020年之間，部分所報稱的業務地址同屬一個地址。其中一間公司騙取900萬元，其餘3間騙取逾300萬元，合共騙取逾2,000萬元。昨日下午，本報記者到訪Channel C位於葵涌大連排道宏達工業中心的辦公室，惟其門口已拉上鐵閘，未見員工出入。

「百分百擔保特惠貸款」計劃是政府因應疫情，在2020年推出，目的是支援中小企，因當時政府要「保就業」，倘有企業倒閉，將令大批打工仔失去飯碗，因此由政府擔保包底，銀行毋須承擔壞帳風險。當其時，很多企業都認為政府有關計劃能協助他們渡過難關，倘非政府擔保，很多銀行根本不願借錢。

然而，騙徒就是窺準政府擔保「好借錢」，千方百計做假帳、偽造銀行月結單等取得貸款。或許因為貸款較易得手，累計壞帳亦一直升，大批公司借錢後「走數」，有些甚至取得貸款後移民海外，遠走高飛；亦有公司業務真是捱不住，無法還錢，最終又是要政府「孭數」。壞帳涉及逾百億元公帑，分分鐘就如此「倒落海」，又係要納稅人埋單。今趟的「串謀詐騙」及「詐騙」涉及逾2,000萬元，執法人員指行動仍然繼續，不排除有更多人被捕，並重申干犯「串謀詐騙罪」、「欺詐罪」及「行使虛假文書罪」是非常嚴重罪行，一經定罪，最高可處以監禁14年。

之不過，經濟不景氣，市道仍然很差。政府連續幾年財赤高企，開源無能，倒處處見到向基層、中產開刀，有市民被逼至無路可走，鋌而走險案例增多並不出奇！政府出台政策，若真有心扶市民一把，亦應多評估其風險，是否有漏洞容易被不法分子趁機詐騙，否則「好心做壞事」，像「百分百貸款」竟淪為騙徒提款機，能不慎乎？