中美關稅戰沒有緩和迹象，貿易脫鈎已成事實。然而，中國貨價廉物美，已成美國民眾生活不可或缺的一部分，即使是國際或美國品牌，實際上大部分都是在中國製造。有TikTok網紅近日洗版式向美國用戶教路，鼓勵美國人直接到中國購買商品，既可當成遊玩，又可繞過關稅。

這顯然是最原始的「走水貨」，過去是中國人有求於外國貨，大手筆在外國爆買，或充當代購圖利。現在風水輪流轉，由美國人以「螞蟻搬家」方式，從中國走水貨運返國內，若然成為氣候，說不定也能為當地人開闢一條新財路。

有美國網紅舉了個例子，在關稅戰爆發後，向美國製造商查詢，若生產一個盛載調味粉的容器要多少錢，答案是中國廠商造價的逾8倍。換句話說，從前用10元便能買到的貨品，若將生產線搬到美國，便要付出80元購買，這不是要了美國人的命是甚麼？

美國當年倡議全球化分工合作，將勞工密集、高度污染的製造業遷移國外，造就中國經濟發展。與此同時，美國人一樣享受了價廉物美的好處，提升了生活質素。就算美中在商品貿易方面存在逆差，但絕對不代表美國蝕底，反而其金融服務輸出，美中之間存在巨大順差。偏偏特朗普見錢眼開，永遠覺得別人佔美國便宜，一味要求獨贏，硬要打一場不可能取勝的仗，害人害己。

事到如今，已經證明特朗普的關稅戰錯判形勢，盲目樂觀，遇到中國力抗便不知如何是好，只得胡亂叫價，愈弄愈衰。如果這樣有用，美國股債匯又豈會大幅波動？向美國求饒的國家，又豈會只有國力最弱的越南、柬埔寨等小國？現在連日本首相石破茂，都說不着急跟美國達成協議，失道寡助，有目共睹。