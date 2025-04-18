美國教育部長麥克馬洪日前在一場科技峰會中講演，頻頻將AI唸成A one，成為網絡轟傳的笑柄，有網友疑惑，難道是要小朋友學習怎麼用A1牛排醬嗎？當時麥克馬洪說：「有一個學校系統計劃讓一年級甚至學前班的學生，每年接受A1教學。」「現在我們要看看A1如何有助於一對一教學。」雖然有人幫麥氏緩頰，認為她已76歲，看錯口誤也不足為怪。但這很顯然不是口誤，而是她根本不知道AI是甚麼意思，才會犯下這樣的錯誤。

實際上，麥克馬洪本就不是適任的教育部長，因為她本業是世界摔角娛樂公司的CEO，和教育完全扯不上關係，而特朗普之所以任命她擔任教育部長，除了兩人的交情，更重要的是為了能夠快速地廢除教育部。但一個大公司的CEO連AI這樣重要的詞彙都不理解，顯見確實有部分的老年人與時代脫節。就好像當年台灣任命唐鳳當數位發展部部長，受到日本媒體吹捧，主要原因倒不是因為他們有多欣賞唐鳳，而是日本當時的科技IT大臣竹本直一，已高齡78歲，負責網絡安全事務的國務大臣櫻田義孝也68歲，還坦承自己根本不會打電腦，對網絡一竅不通。這樣的強烈對比，怎能不讓日本人羨慕台灣至少有一個懂電腦的閣員呢？

在世代的快速更替下，科技日新月異，老年人跟不上並不奇怪，如果只是一般人，這也沒甚麼大不了的。但若是擔任政府或公司的重要職位，卻無法理解吸收新時代的科技發展，那麼就很可能會陷入舊思維的窠臼，無法作出符合時代發展的最佳決策。

麥克馬洪不足深責，因為她本就是來亂的，但民進黨任用諸多與時代脫節的綠友友當官，這樣到底是在愛台灣還是礙台灣？大家心裏有數。