昨日提到美國駐華大使館轉載一篇白宮政策聲明的譯文，講述特朗普的「通過實力實現和平」外交策略和初步成果，內容充斥歪理，大話連篇，讓世人竊笑。原來故事還有續集，白宮於本月初再發表一份標題相近的聲明，聲稱特氏的「通過實力實現和平」策略，在上任短短兩個多月已取得巨大成果，重建了美國內部和對外的安全保障。但今次駐華使館未有將其翻譯及上載，可能是自知在關稅貿易戰下，特氏的謊言與廢話在中國已完全沒有市場。

聲明列舉了12個「成功」例子，大多與美國本土及邊境國家有關，體現了特朗普的外交及和平策略也是「美國優先」，包括成功促使加拿大及墨西哥派兵加強管控邊境、將多個境外毒販及黑幫組織定性為恐怖主義組織、迫使哥倫比亞及委內瑞拉接收非法入境美國的國民、令非法入境美國的移民數目降至歷史新低等。對於美國錯誤或刻意地將一些美國公民和犯罪活動受害者，也當成非法移民及罪犯送走，聲明當然未有提及。

聲明又將恢復轟炸也門叛軍青年運動視為安全政績，將戰爭當成和平。另一「成就」是迫使巴拿馬退出中國的「一帶一路」倡議，聲稱這是阻止中共對西半球施加影響的重要舉措。此外還有爭取釋放了39名在海外被扣禁的美國公民，對比民主黨拜登4年任期合共只有80人獲釋。

值得留意的是，在上一份聲明排在前列的以巴及俄烏戰事，今次刻意放在最尾，僅稱特氏調停了加薩的臨時停火並促成多名人質獲釋，以及將俄、烏帶到談判桌。現實是當各方都摸清楚特氏只想從兩場和談中「抽油水」，並非真心追求和平，也無意出資或出兵，相關停火談判便近乎中斷，戰爭尾大不掉。