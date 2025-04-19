中美關稅戰、貿易戰引發國運戰之際，筆者去了貴州幾日。為甚麼是貴州？因為主人家安排的參訪內容，包括中國革命勝利的關鍵因素——1935年長征途中的遵義會議發生在貴州。上個世紀60年代，新中國為了打破美帝國主義和國際反動派的封鎖及發動戰爭，全國軍工業、城市人口大轉移，把中國應對世界性戰爭的實力，以極隱蔽和安全的方式轉移到西北、西南區，崇山峻嶺的貴州乃十分重要的戰略基地。

改革開放新時代，中華民族崛起，中國「科技興國」迎來了最好的時代，貴州建成了全球第一的球面射電望遠鏡——「天眼」，對太空、航天、宇航、數字科技等發揮巨大作用，具標識性。從遵義會議到三線建設到「天眼」望太空，把中國革命的勝利、新中國繼續抗禦外敵、改革開放實現民族復興歷史性有機串連起來。發生在這片土地的事情，使貴州的歷史地位和作用非同一般。

1934年飽受黨內左傾機會主義路線胡亂指揮，備受國民黨圍剿摧殘，危在旦夕的中國工農紅軍在遵義召開會議，「確立了毛澤東同志的指揮作戰領導地位」，這對中國革命乃偉大轉折。可以說，沒有遵義會議就沒有中國革命的勝利，就沒有新中國和今日之民族復興。

然而，新中國成立後，帝國主義、國內外反動勢力沒有一天讓新中國安生過，亡我之心不死。上個世紀60年代，是一個局面極為艱苦嚴峻的時期，中央做好打世界戰爭、中國沿海東部被打爛的準備，向中西部13個省、自治區轉移國防、科技、工業、基本建設設施，史稱「三線建設」，對此毛澤東主席明確指示「備戰備荒為人民，好人好馬上三線」。

中國實施改革開放，發展經濟，明確提出「科技是第一生產力」、「科技強國」方針，而貴州建成「天眼」和中國革命勝利、三線建設秉承的是一脈相承的一個目標、一種精神，那就是不忘初心，排除萬難，去爭取勝利！