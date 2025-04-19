特朗普喜歡自誇，也喜歡罵人，近日又將炮口對準聯儲局主席鮑威爾，指聯儲局早就應該開始減息，鮑威爾「炒得太遲」。侵侵對聯儲局不滿早已不是甚麼新聞，威脅要炒主席魷魚也不是第一次，但這次似乎特別氣急敗壞，何以故？不僅僅是因為聯儲局減息太遲，更是因為鮑威爾公開批評特朗普的關稅政策。按照其說法，關稅大幅高於預期，在現代史上前所未有，將導致更高的通脹和更慢的增長，而且隨着經濟放緩，失業率可能會上升。

這有說錯嗎？關稅戰害人害己，道理淺顯易懂，鮑威爾只是說出實話而已，特朗普就受不了，就威脅要炒人，其心胸之狹窄可想而知。其實，美國國內對關稅戰不滿者大有人在，馬斯克形容白宮貿易顧問納瓦羅「比磚頭還蠢」，顯然就是指桑罵槐，不便公開批評特朗普，只好拿關稅政策的主要制訂者納瓦羅來出氣。

馬斯克被視為特朗普最信任的人，連他也開始割席，還有多少人認為關稅戰能讓美國再次偉大，實在令人懷疑。壞就壞在特朗普管治團隊全是不學無術、不知廉恥的小人，一味阿諛奉承，根本不敢提出相反意見。鮑威爾之所以敢公開批評關稅政策，主要是因為聯儲局獨立運作，其主席任期明年5月才屆滿，即使特朗普想炒人，也無法可依、無從入手。

事實上，聯儲局並非不想減息，而是進退兩難，知道減息有助刺激經濟，又擔心關稅戰導致通脹惡化甚至失控，所以不敢輕舉妄動。而特朗普的意圖則很簡單，他一再催促聯儲局減息，一是為了挽救瀕臨衰退的經濟，二是企圖通過美元貶值來減輕債務壓力。但他可有仔細想過，美元信用已因關稅戰而嚴重受損，若再大幅貶值，必將進一步動搖其國際儲備貨幣的地位，從而危及美元霸權，豈不是弄巧成拙？侵侵承擔得起這個後果嗎？

最近美國出現股債匯三殺，就是一個明顯警號，接下來必然是經濟衰退甚至滯脹，特朗普催促聯儲局盡快減息，分明是黔驢技窮。當然，他也不忘自我安慰，聲稱正與多國商討貿易協議，包括中國，預料未來3至4周會有定案，「中方已經聯繫過很多次了」。是嗎？信佢一成，雙目失明，之前自稱還在等待中方來電，現在又說中方已聯繫過很多次，前言不對後語，哪句是真？哪句是假？真真假假姑且不論，老美方寸已亂，這是不爭的事實。