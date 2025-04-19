美國總統特朗普自以為懂外交，其實他啥也不懂。近日此君掄起關稅大棒，試圖逼迫其他國家就範，為了跟中國對抗，更要求各國須在兩大巨頭，也就是中美兩國之間選邊站。要麼親美，要麼親華，兩者之中，不能有中間路線。

拉攏別國站邊、共同對抗中國，這一招特朗普已一再使用，卻從未試過成功。很多人都懂得從失敗中吸取教訓，可惜他就連這一點智慧也沒有，真教人徒喚奈何！

在上一屆總統任內，特朗普極力想將中國的盟友北韓，拉到美國一邊去。其時的侵侵，可謂施盡渾身解數，第一次跟北韓領袖金正恩會面，就屏退左右，只留下一名翻譯員，跟對方密談約一小時，還特意留下通訊方法，說如若有事，大家可以直接聯絡。可是侵侵這一招並不管用，北韓最終並無應其所求，放棄發展核武，特金二人的所謂「私交」，也建立不起來。今趟特朗普再次進宮，他試圖重施故技，想將俄羅斯總統普京，從中國的一邊拉過去，但普京反應冷淡，根本不為所動。

一次又一次失敗之後，特朗普不痛定思痛，反而變本加厲，現在正威逼其他國家，要在美中兩國之間二擇其一。讓我敬告這位白宮主人吧，最終是不會有任何國家，願意真心捨棄中國，而完全投向美國的，除非該國本身就極度反中，但要是如此，你即使不作逼迫，對方也會自動向美國投懷，侵侵此舉，豈非枉作小人？特朗普一直不明白，自己的任期只有4年，即使對別國開出的條件再好，到下一屆美國總統上任，可能又是完全不同的光景；相反，各國要跟中國發展的，卻是動輒數十甚至上百年的長遠關係，權衡利弊，各國領袖自然會知所取捨。