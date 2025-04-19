菲律賓實行三權分立的總統制，總統作為國家元首，手握行政和軍事大權。但由參議院與眾議院組成的國會，擁有立法和監督權，權力也不容忽視。下月12日是菲律賓國會中期選舉，屆時將改選眾議院全數議席和參議院一半席位，目前候選人已啟動競選活動。對當地政界來說，這場選舉堪稱意義重大。

現任總統小馬可斯之所以勝出2022年的總統選舉，關鍵之一是他與前總統杜特爾特家族聯手，由小馬可斯出任總統，杜特爾特的女兒薩拉擔任副總統。可惜這個政治聯盟關係未能延續，近年兩大家族的矛盾日益尖銳。小馬可斯政府早前配合國際刑事法院逮捕杜特爾特，表面上是司法合作，實質卻是要打擊杜特爾特家族，此舉亦進一步擴大雙方的對立。

目前小馬可斯陣營正全力反薩拉，但其聯盟在參議院的議席尚未能達到彈劾的門檻。因此，下月的國會選舉不僅是政治勢力的重新洗牌，也關乎小馬可斯的執政穩定性，其陣營若能增加席次，將有利日後在國會罷免薩拉。杜特爾特陣營若能增加更多議席，則會穩固薩拉的副總統地位，並為2028年大選提前鋪路。

對國際社會而言，菲律賓今年的中期選舉也有如吹皺一池春水，選舉結果將直接影響東南亞局勢。菲律賓長期在中美之間尋求平衡，杜特爾特家族傾向對華務實合作，小馬可斯則明顯親美。若小馬可斯陣營在選舉後擴大權力，未來勢將強化與美國軍事合作，並在南海問題上採取更強硬立場，加劇與中國的緊張關係。最新的民調顯示，小馬可斯的支持度大幅下跌，他肯定會全力以赴，包括不排除選前故意在南海和中國發生衝突，以爭取選民支持。北京當局對此必須有所防備。