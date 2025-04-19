除了美國總統特朗普，最近還有一個政府領導人瘋了，這就是台灣的賴清德。其一是加緊濫用司法，肅清異己。繼早前以貪腐理由拘控票源相近的中間派政敵、民眾黨原主席柯文哲等多名核心成員，以及向國民黨立委發動「大罷免」，以圖奪回立法院控制權後，近日民進黨政府又以調查聯署造假案為名，大舉搜查國民黨多個地區支部，引發國民黨發動支持者包圍相關執法部門，以及要求罷免賴清德。「內戰」一觸即發，難保賴清德不會倣效南韓前總統尹錫悅，通過頒發戒嚴令和出動軍隊鎮壓反對派，將台灣帶回白色恐怖的年代。

其二是全方位加強「去中國化」。繼先後打壓、禁制兩岸在旅遊、教育、文化及體育等方面的交往，最新連民眾通婚及相關的祖籍、戶籍問題都想一網打盡，包括將多名被指鼓吹武統的台灣人大陸配偶驅逐出境，以及把數十名頻繁往返大陸或持有大陸身份證者的戶籍取消。

賴清德政府夠膽無視北京的嚴厲警告和圍島軍演，加速倚美謀獨，原因之一，是看準中美兩國都忙於應對貿易戰，認為北京不會有財力、精力和膽量於此時向台灣出兵，令自己在國際上更少朋友；再加上特朗普向來不關心兩岸的政治問題，他眼中只有錢，只要台灣願意向美國交足「保護費」，台灣是統是獨，島內的民主自由和法治狀況，特氏都沒有興趣過問，讓賴清德可以趁火打劫。

但事實是否如此呢？首先現時看來，是美國比中國更為心急達成貿易協議，據報北京提出的其中一個談判條件，是美方必須妥善處理台灣問題。只要交換條件夠優厚，特朗普將會毫不猶豫地「出賣」以至「變賣」台灣。明日再談。