美國總統特朗普的「對等關稅」大棒，胡亂出招，已變成一支火棒，再亂舞下去，必定燒到自己。侵侵一意孤行，聽不進半句忠言。美國聯儲局主席鮑威爾對特朗普的狂徵關稅講出真話，指關稅上調幅度遠超預期，導致通脹上升和經濟增長放緩，無疑令聯儲局陷入需同時控制通脹和支持經濟增長的兩難困境。

鮑威爾講出實話，若然沒有穩定的物價，就難有長期的強勁就業市場。然而，鮑威爾的真話，卻刺痛侵侵要「解放美國」的神經，佢暴跳如雷，在社交平台發貼開炮，狂轟鮑威爾唔肯減息！相反，歐洲央行周四一如預期再減息0.25厘，是去年6月以來第7度減息！侵侵怒火沖天，指「巴不得鮑威爾的解職快點來」！這句話有人認為是指等鮑威爾明年5月任滿離職，亦有指是要盡快炒咗佢。

以侵侵火爆狂傲嘅性格，老朽傾向佢係想即刻怒炒鮑威爾！不過，財經界認為，若然特朗普連美國的貨幣政策都要管，失信於國際投資界，美國的信用會徹底崩潰。然而，侵侵橫蠻任性慣了，眼中只有自己，像高關稅明明令美國民眾深受物價狂漲之苦，美國消費者的日常生活，根本難以離開價廉物美的中國貨，但侵侵竟可以捫着良心，反說物價正在下降，關稅會令美國「強大」！

侵侵的剛愎自用，已到了不可思議的地步，關稅戰得罪全世界，又話要「孤立中國」，而中國則廣結善緣，打開大門做生意，本着平等尊重、互利互惠的原則，難怪大把國家湧向中國謀發展，想孤立中國談何容易，反而侵侵那套「順我者昌，逆我者亡」的霸凌思維，到頭來只會令自己變成「孤獨老人」！連一個講真話、懂經濟、識貨幣的鮑威爾也不能容，侵侵肯定等天收！