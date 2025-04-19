關稅戰打了兩個多星期，美國政策變化不定，世界均側目，除了在金融市場造成大量天價虧損，還令各個經濟體官員、各國政府、一般投資者、商人及民眾有了一大認知，那就是對美國認真不但會輸透頂，而且賠得很快！美國一再上演「狼來了」鬧劇，特朗普為美國貼了一個「信不過」標籤，美國政界、投資界均憂心忡忡，大國衰落加速了。

特朗普是商人出身，必然知道信譽是金漆招牌，是無形的寶貴資產。但他為了顯示自己的談判技巧，把拙劣的小公司鬥智鬥力伎倆，用在大國外交與商貿策略上，其「領導力」實在令人瞠目結舌。

本月2日，特朗普宣布對180多個國家和地區徵收「對等關稅」，令全球嘩然。兩天之後，特朗普忽然宣布會集中打擊中國，結果因為美債息率飆升，要自行跪低，於9日宣布暫緩「對等關稅」90天，除了中國。再過了幾日，特朗普政府又將智能手機、智能手錶、電腦、打印機、電視機、太陽能相關產品等，均列入輸美產品豁免關稅名單中。

訊息亂哄哄，政策太兒戲，美國海關要怎麼徵稅？如何執行？出口商要怎樣處理計算成本？還別說與美商做生意的各地商人怎麼辦？

兩個多星期的混亂不堪，令全球海運市場大停擺，有航運業者指出，這個4月太詭異，本應繁忙無比的港口、海運路線，最近十分淡靜，大量貨船按兵不動，大批訂單被取消，從中國、越南、日本、南韓到美國的出口貨輪，大都不敢擅動。近日雖然因為特朗普宣布暫緩90天及徵稅10%，部分貨輪急急付運，但出口商仍然擔心夜長夢多，恐怕變幻才是永恒，每一步都走得小心翼翼，深恐跌進特朗普圈套。

怕被陰的其中一員是日本首相石破茂，該國經濟再生擔當大臣赤澤亮正，於當地時間周三在華盛頓與美國展開貿易談判，石破茂之前便表示，日本不打算在談判中作出重大讓步，亦不急於達成協議。

日相先擺強硬姿態，告訴特朗普「我不軟弱、我不心急」，這套談判心理術，不就是特朗普最引以為傲的《交易的藝術》一書中，寫的猜心大法嗎？以彼之道還施彼身，特朗普接招吧。

石破茂這一招其實並不高明，恐怕全世界都知道日本很急，很想達成減低關稅的協議，但美國如此飛擒大咬，特朗普如此盛氣凌人，若果可以，日本真的不想當祈求談判的領頭羊，可憐的是，日本已被排進陪演的名單中。會後，石破茂表示已聽取赤澤亮正的匯報，會談具建設性，但雙方仍有分歧，不會是易事，他將在適當時候訪美會晤特朗普。如此卑微地任美國打而不還手，只求關稅少一點，看着這樣的首相與政府，日本人顯然不得勁。

日本網民談關稅戰的也不在少數，有的希望日本政府像中國一樣對抗美國，也有網民認為日本早在上世紀80年代已被欺壓，不應該又一次跪低。