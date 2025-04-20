正論：啫喱骾喉響警號　新例生效校先禁

不幸意外的發生，有時多來自一時的疏忽。有誰會料到「蒟蒻果凍」，不當的食用方法可能造成骾喉風險，尤其對兒童而言。事實上，世界各地也不時出現關於食用含有蒟蒻成分的小杯裝果凍產品，而導致致命事件。

2021年10月，一名7歲印度裔女童在學校吃啫喱骾喉後窒息昏迷，留醫一星期後不治。法庭召開死因聆訊，法醫報告顯示死者是因為氣道被食物顆粒阻塞，導致大腦缺氧而死亡。最終死因裁判官裁定女童死於意外，當時已建議本港效法歐盟及馬來西亞做法，對含有小於一定尺寸蒟蒻的食物頒布禁令，甚至可考慮實施永久禁令。

死因庭指出，食安中心可以考慮禁止售賣高度或寬度小於45毫米的迷你杯裝啫喱或糖果；並指法庭會向食安中心提供一份由兒科醫生撰寫的專家報告作參考。同時，法庭亦向案中死者就讀的學校提出了建議。「亡羊補牢」，遲到總好過無到。法庭證供顯示，女童遇事後，學校幾名有急救資格的教員曾參加拯救，但當時未能發現女童口中有異物，直至女童送院後，醫生才在女童喉嚨的氣道口發現有物件，並夾出啫喱。裁判官表示，學校職員在處理緊急醫療事件時，常識及專業判斷往往更為重要，並稱本案死者進食由家人提供的零食，卻意外地骾喉，實在令人非常悲傷。裁判官並表示，零食可以是一種獎勵，但對孩子們來說也可能是一種威脅，因此家長應明智地選擇零食。講真，家長們也想不到這些軟綿綿的啫喱狀果凍，竟變成骾喉的殺手！

基於安全考量，立法會食物安全及環境衞生事務委員會的文件就指出，由於兒童及長者食用小杯裝蒟蒻果凍時，特別容易發生哽噎事故，故政府考慮修訂《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，規定高度或寬度為45毫米或以下的小杯裝果凍，不得含有蒟蒻成分，並要求所有預先包裝並含蒟蒻成分的果凍產品的外包裝，須標示預防哽噎風險的警告字句：「注意：勿一口吞食，長者及兒童需在監護下食用。」

食安中心計劃將有關建議修訂，按「先訂立、後審議」程序，今年中刊憲並提交立法會審議，其中有關禁賣高度或寬度為45毫米或以下的小杯裝蒟蒻果凍條例，將於修例通過6個月後生效；而相信有關的標籤要求，則會在修例通過後12個月後實施。換言之，新例生效前趕不及在新一個學年實施，學校或許仍有45毫米或以下的小杯裝蒟蒻果凍，教育局已致函所有學校，要求學校小賣部不得再售賣有關小杯裝蒟蒻果凍。

事關學童安全，甚至會危及生命，希望教育局把好關，學校教職員也要的起心肝，認真去執行，並且要多向學童宣傳有關食用零食的安全意識，尤其不可輕視軟綿綿的啫喱糖，一個不小心更容易繞過牙齒吞下氣道造成意外窒息。2018年亦曾經發生8歲小三女學生，在小息時於小食部買墨魚丸，卻因上堂鐘響起，她一時心急狂吞至窒息命危。是以校方應多宣傳，叫學生即使打上課鐘，亦不應心急吞食，要慢慢咀嚼，校方不會就此懲罰他們。前事不忘，後事之師，希望各方都能吸取教訓，為孩子多作設想！