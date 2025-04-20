面對美國及西方的歧視、排斥和妖魔化的攻擊下，中國的反應是更加開放。中國從去年大開國門，讓大多數國家的公民可以不用簽證，可有10天的過境停留。結果，一下子外國遊客蜂擁而至，不理會西方政府媒體的警告，反而用親身體驗，發現中國的真相。口碑相傳，來華遊客大增，約七成是用過境不用簽證來的。不單止旅遊受惠，更重要是打破西方妖魔化的假象，中國社會不是貧窮，不是自由受政府壓制，而是生活許多方面可媲美甚或超越西方，由此而產生出巨大的政治與文化效應。

在美國高關稅打擊下，中國提出外國人士到中國直接購物。因此而來的外國居民會更多，產生的經濟、政治、文化效應更大。堅持下去，可能形成中國開放、美西方關閉，中國更成為全球旅客的遊玩、購物中心。

內地能這樣，為甚麼香港落後呢？香港是自由港，但對許多國家並不開放，不給它們的國民自由來港旅遊或其他活動，不少國家國民來港要簽證，獲免簽證的日數也少。相對於內地現時的免簽證開放，相形見絀，而且對不同國家的政策，還保有英治時期的歧視不公。例如對東南亞各國和中東諸國，開放程度比不上東歐國家或西方的前殖民地。其中對以色列特別開放，免簽證可留90天；中東除沙特阿拉伯等富裕國家外，大多數不獲免簽證，而沙特免簽證只可留30天。

香港今天應廣吸遊客，一是調整英治時期留下對發展中國家的歧視；二是倣效內地開放，對絕大多數國家開放過境免簽證10天；三是把現有免簽證的一律改為30天或以上；四是對一些本要簽證的，改為免簽證。例如配合中國的外交政策，對東盟各國一視同仁，包括老撾、越南；又例如中亞五國和南高加索三國。對中東海灣各國甚至可擴大為60至90天，促進交流。此外，應考慮對印度進一步開放，把現時免簽14天升至30天或以上，增強今後的合作與發展。中俄關係密切，香港要加入促進中俄關係擴展，發展為俄國的海外金融中心，對俄免簽證應提升至30天或以上。

另外，香港亦應督促航空公司多開香港與其他國家首都的直航交通；與深圳、廣州合作，吸納更多外國人士到大灣區。港深穗分工接待，成就大灣區為國際開放區域。香港也可學習內地剛與馬來西亞永久免簽證的舉措。