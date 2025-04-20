在特朗普關稅大棒威脅之下，日本是第一個與美方談判或者說第一個跪低的國家，首回合到底談出了甚麼結果？特朗普聲稱取得「重大進展」，日本首相石破茂則指雙方仍有分歧，不會是易事。很顯然，這種談判注定是不平等的，日方既沒有籌碼也沒有膽量討價還價，只能逆來順受，委曲求全，以犧牲本身利益來討好美方。而這正是作為美國盟友的悲哀，所謂盟友，說白了就是附庸，日本更是附庸之中的附庸，哪敢對老美說不。

根據日媒透露的消息，特朗普對日本提出三個苛刻的條件：一是承擔更多駐日美軍費用，二是購買更多美國汽車，三是徹底消除貿易逆差。其實大家都知道，目前日本已承擔了絕大部分駐日美軍費用，特朗普還不滿足，看樣子非要對方承擔全部費用不可。日本可以拒絕嗎？人為刀俎，我為魚肉，只能任憑宰割而已。

特朗普提出的第二個條件分明也是無理取鬧，日本對美國汽車早就實施了零關稅，美國汽車在當地賣不動，那是本身的問題，既貴又不好用，而且還是左軚車，怎能怪人家？再說，汽車是日本的支柱產業，如果讓路給美國汽車，日本經濟還靠甚麼支撐？至於第三個條件即所謂的消除貿易逆差，更不知從何說起，這年頭美國產業空心化，除了賣賣農產品和天然氣，已沒有多少東西可以拿得出手，如何消除貿易逆差？

顯而易見，特朗普對日本提出的三個條件根本無關經貿問題，純粹是政治需要，無非想通過塑造強硬形象來嚇唬其他國家，以達到殺一儆百的效果。這也正是他親自參與談判的主要原因，日本談判代表看到侵侵御駕親征，頓時嚇得手足無措，豈敢亂說亂動。石破茂聲稱將在適當時候訪美會晤特朗普，那又能怎樣？小日本在美國主子面前一向卑躬屈膝，首相出征也不會有甚麼不同，只能再次受辱。

說來實在諷刺，日本以為第一個向美國跪低談判，可獲得較有利的條件，對方下手會輕一點。沒想到特朗普完全不講道義，一上來就飛擒大咬，搞得日本不知所措。這個故事再次證明一個道理：「諸侯之地有限，暴秦之欲無厭，奉之彌繁，侵之愈急。」面對美國霸權，跪低求饒不是辦法，只有像中國那樣針鋒相對，強力反制，才能令老美有所收斂。美國可以輕易拿捏日本等國家，但絕對嚇唬不了中國。