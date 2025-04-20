如果跟一年前比較，表面上看來，是目前的經濟環境嚴峻，抑或當時更嚴峻？讀者諸君或許馬上就能答覆，那當然是現在的情勢更壞了。特朗普2.0階段，向全世界掀起關稅貿易戰，其中更以中國和香港，為最重要的打擊對象。至於全球各國之中，又以中國最敢於反抗，誓言奉陪到底，正因如此，中、港兩地的經濟前景，似乎比一年之前更不樂觀。

可是，跟去年同期相比，香港恒生指數卻是大有進帳。當時恒指尚在16,000多點，現在則是21,000多點。不是說股市是經濟的寒暑表嗎？為甚麼如今香港經濟危城告急，恒生指數反倒能居於高位？

事實上，說「股市是經濟的寒暑表」，這句話只能對一半錯一半吧。以恒指為例，正如本欄過去所說，一年之前是股壇大戶刻意壓抑市場，希望能在低位「收貨」。如今「收貨」充足，市場的鐵底已經築好，就算外圍的不利消息再多，指數也不容易重返昔日的低水平。

不過，股市也反映了部分的經濟實況。近期中、港股市相對較平穩，是因為特朗普發起的關稅戰，北京早有準備，所打的不是一場沒把握之仗。今日的中國，根本不怕對老美以眼還眼，在經濟工具箱內，我們可用的東西尚多，一樣一樣掏出來，大可以跟山姆大叔硬槓到底。

根據美國投資公司高盛原本的預測，2025年中美兩國的經濟增長率，分別是4.5%和2.5%。如今貿易戰開啟後，中美的增長率都要下調，分別改為3.5%和0.5%。呵呵！依照最新評估，美國的經濟表現或者會大幅度落後於中國，美西方有很多醒目資金，他們眼見勢色不對，自然會撤離歐美，紛紛改投在中、港兩地的金融市場。