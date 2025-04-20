香港自從有了高鐵，返回內地日益方便，許多港人一到假期就會坐高鐵到內地旅遊，筆者日前就和家人乘坐3小時的高鐵去湖南長沙充電。長沙是中國歷史悠久的古城，城內遍布古蹟，我慕名到訪了一些著名景點。

當中頗值得一提的是杜甫江閣。詩聖杜甫晚年曾兩度駐足長沙，長沙市政府為了紀念這位偉大詩人，20年前在湘江之畔建成杜甫江閣。這座仿唐建築現已成為長沙夜景的熱門打卡點，晚上一亮燈，便巧妙地將江閣輪廓與湘江波光結合為一體，形成一道美麗的風景線，吸引許多遊客駐足觀賞。

相比之下，與杜甫江閣僅數公里之隔的張仲景祠，卻鮮少有人問津。東漢著名醫學家張仲景在長沙出任太守期間懸壺濟世，開創「坐堂醫生」傳統，對當地影響很大。儘管張仲景在長沙留下這麼重要的足迹，當地紀念張仲景的原祠建築一早已不復存在，僅有碑文立於湖南中醫藥大學第二附屬醫院門前，簡要記述張仲景與長沙的淵源。我本來想去參觀這個景點，後來也打消了念頭。

杜甫和張仲景遭受今人不同的待遇，恰似一面棱鏡，折射出中國重文輕醫、甚至重文哲輕科技的文化基因。古代中國是精耕細作的小農經濟，對技術革新需求小；加上政府壟斷重要的技術部門，將科技創新限制在服務皇權的框架內，以致科學在中國一直無法壯大。

近年中國在科技領域的成就令人矚目，但傳統文化基因依然存在，每年的高考志願填報，人文學科的熱度始終居高不下。在人工智能重塑世界的今天，內地政府除了提倡人文精神，也應構建科技人文共生的新型文化。當有一天張仲景和杜甫同樣受到國人重視，中國才算是真正的科技大國。