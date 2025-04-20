上回講到，台灣的民進黨賴清德政府，趁中國、美國都忙於應對貿易戰時趁火打劫，瘋狂濫用司法，肅清異己，走向獨裁，同時全方位加緊「去中國化」，向實質「台獨」愈走愈近。賴清德似乎認為，中國大陸正面對可能是近數十年來最嚴峻的經濟危機，在外交上急須取得東盟諸國，以至歐洲、澳洲、新西蘭等的支持，以抗衡美國在經貿和政治上的孤立打壓，理應不敢在此時對台動武，因此是推進實質「台獨」的最好時機。

這個想法有其道理，但是從另一個角度看，美國總統特朗普在上任前已經多番表明，台灣離美國太遠，離大陸則太近，美軍根本難以協防。特朗普亦多次公開批評台灣將美國的晶片產業搶走，認為台灣在貿易問題上跟其他亞洲經濟體一樣，不斷佔美國的便宜。相對於其他親台反中的共和黨人，例如國務卿魯比奧，特朗普對台灣向來都沒有感情，只有厭惡。

特朗普將對華關稅提高至歇斯底里的245%，同時又不斷聲稱中方曾經多次接觸美方尋求談判，深信雙方最終可以達成很好的協議等，正正反映他急於與中國議和，從而為其荒謬絕倫、引發世界大亂的「對等關稅」鬧劇，找個較得體的下台階。一旦以賴清德為首的「台獨」勢力踩過了北京的紅線，迫使解放軍不得不出兵，美國會像當年韓戰那樣出兵支援嗎？「今日烏克蘭，明日台灣」可不是講玩！

其實，在中短期內，台灣面對的最大威脅並非北京，而是美國。雖然美國對台灣的「對等關稅」暫緩了，但針對晶片和電腦的國家安全關稅又再殺到，瞓身抗中未成，先被美國吞噬。