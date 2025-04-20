美國總統特朗普的剛愎自用、自以為是，從他以「國王」姿態要炒掉聯儲局主席鮑威爾可以窺見。鮑威爾以其專業講出當前美國困境實況，竟然激怒侵侵，在自家社交媒體Truth Social上寫道：「鮑威爾的離職來得不夠快。」

消息指，侵侵屬意的聯儲局主席人選、前理事沃爾什曾去海湖莊園晉見特朗普，期間特朗普向他提出過在鮑威爾任期結束（明年5月）前就將其炒魷，但沃爾什進諫，說應該讓他把任期做滿，不應橫加干預。美國財長貝森特亦好言勸喻，指聯儲局制訂貨幣政策的獨立性，乃美國不容有失的珍寶，炒掉鮑威爾只會得不償失。

然而，特朗普根本無視甚麼制度法律，「朕不給的你不能拿」！侵侵日前再度公開炮轟鮑威爾，斥他不減息是「玩弄政治」，又說「如果我要炒他，他很快會執包袱」。侵侵隨時又「飛黃騰達」上身：「You're fired！」有跨國投資銀行稱，歷史上每當央行失去獨立性，都會導致法定貨幣信心危機，令金價大漲。之不過，侵侵權迷心竅，行政命令簽得不亦樂乎，完全無視任何法規紀律，顛覆吾人所認識的三觀！

中國人強調「敬以持躬，恕以待人；功不獨居，過不推諉」，如今侵侵完全反其道而行之，一個「對等關稅」，日日新款，分分鐘改變，一時話「中方已主動聯繫談判」，一時稱「憂礙消費或降對華稅率」，飄忽不定到令人覺得佢係思覺失調！阿哥，玩弄權術都唔係玩到如此無厘頭啩？咁樣胡攪蠻纏下去，你叫啲盟友點信任你？侵侵喜怒無常，唯我獨尊，信佢一成，都真係雙目失明！又話美國和歐盟百分百會達成貿易協議，歐盟諸國若有三分清醒，都知同邊個國家做生意可靠吧？