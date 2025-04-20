最近關於貿易戰的評論多如牛毛，從原則上，我們當然要批評美國掀起貿易戰，破壞國際貿易秩序，損人不利己。在貿易戰中，美國政客展示的瘋狂與霸道，體現了美國霸權的強弩之末。從辯證法的角度，事情一體兩面，矛盾從來都是事物發展的動力，筆者認為，這次貿易戰為中國進一步全面深化改革，帶來強大的外部驅動力。中國作為世界第一出口和工業生產國，工業產值佔全球近三成，假設中美貿易完全中斷，如何消化原來佔中國出口約14%的產品，是中國能否打贏貿易戰的關鍵。

在投資──生產──消費的循環中，過去中國一直強調如何提高生產的環節，消費比例一直偏低，中國最終消費支出佔GDP比重為56%，顯著低於全球平均水平76%，亦低於越南、印度、墨西哥等發展中國家，可見中國內部的消費市場仍有很大發展空間。這有中國人勤儉節約的文化因素，也有出口主導拉動投資經濟策略，為了保持國際競爭力，多數居民收入和勞動保障進步也相對緩慢，導致消費力不足。中國經濟從初期發展階段，廉價農產品補貼工業發展，到改革開放40年來，人口紅利帶來的勞動成本優勢帶動出口，當下需要改革至以消費帶動內循環經濟模式，就必須提高居民收入，釋放更多閒暇時間，有錢有時間才有消費。

在全國兩會的工作報告中，消費是出現最高頻的詞匯之一，中央已吹起消費側改革的號角。筆者大膽建議，第一步把握現時超低通脹率的時機，政府再次推出寬鬆財政政策，但這次錢不是花在基建上，而是直接花在人民身上。最近不少地區已推出各種消費和置新換舊補貼，擴展至服務業範疇短期措施，也有地區試行推出生育補貼政策，這些措施的背後更重要目的，是要帶動經濟循環。

香港同樣可以利用消費帶動經濟循環，政府要推動和促進企業薪酬福利待遇改革，加強工會在勞資協商的角色，減少工時，增加假期，企業要明白他們的競爭力是源自新質生產力，並非壓低勞動成本。像內地企業「胖東來」以高薪酬福利模式的競爭力與成功邏輯，以人為本的管理文化，與員工分享利潤，形成「高工資──高服務──高客流量──高利潤」的良性迴圈。政府可為提供高標準薪酬福利待遇的企業，提供稅務或政策優惠。要綜合整治「內捲式」競爭，規範和協調地方政府和企業行為，營造健康競爭、合理利潤的營商環境。

面對美國的挑釁和逼迫，中國一方面要沉着應戰，保存和繼續發展各行各業內有競爭力的高質生產力，同時調動人員的積極性，主動疏通、協調廠家短期困境；而香港也要發揮自身特質，靈活協調內外需求，尋找全球機會，以回應美國逆全球化的企圖。中國是全世界唯一擁有全部工業門類的國家，走共同富裕之路，是中國再次偉大的必然方向。